الخطيبي: لاعبو دبا الفجيرة أوفوا بالوعد

الفجيرة (الاتحاد)

أشاد سعيد الخطيبي نائب رئيس مجلس إدارة شركة دبا الفجيرة لكرة القدم بعطاء اللاعبين أمام البطل، وتقديمهم مستوى جيداً أهلهم للفوز الثاني في تاريخ مواجهات الفريقين، مشيراً إلى أن «النواخذة» يستحق الإشادة، بعد أن تعرضوا لـ«العتاب» على المستوى في لقاء الوحدة بالجولة الأولى.

وقال: قمنا بعمل كبير لانتشال اللاعبين، بعد حالة الإحباط من النتيجة القاسية أمام «العنابي»، واجتمع مجلس الإدارة برئاسة أحمد سعيد الضنحاني باللاعبين والجهازين الفني والإداري للوقوف على أسباب الخسارة، وكان الرد حاضراً من اللاعبين، بأنهم سيقدمون أفضل ما لديهم أمام حامل اللقب، ويعتذرون لجماهيرهم من خلال النتيجة الإيجابية، وأوفى اللاعبون بما قالوا في الجلسة الطارئة، ونجحوا في تقديم مباراة كبيرة وحصد النقاط الثلاث.

وعن الخطة التي لعب فيها الفريق، ومدى الرضا عنها، قال: قام الجهاز الفني بإجراء تغييرات موفقة في طريقة اللعب، أثمرت كثيراً، بدليل إغلاق المساحات أمام لاعبي الجزيرة، واعتمدنا على الهجمات المرتدة، على عكس ما جرى أمام الوحدة، وهذه الطريقة أتت بثمارها في النهاية، وتخطينا عقبة كبيرة، وصححنا المسار قليلاً.

وحول اللقاء القادم أمام عجمان، قال: لدينا أيام عدة للاستعداد الجيد، وواثقون في الجهاز الفني واللاعبين أنهم سيقدمون أفضل ما لديهم، وعلينا أن نلعب بتركيز تام، أمام أي منافس لتحقيق النتائج الجيدة.