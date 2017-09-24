خصيف: استقبلت الهدف في «غفلة»!

الفجيرة (الاتحاد)

نجح «النواخذة» في هز شباك الجزيرة للمرة التاسعة، بالهدف الأخير الذي حمل توقيع خليفة الشهياري في مرمى علي خصيف في الدقيقة 56، فيما أحرز الأهداف الثمانية السابقة، بوريس كابي وخليل عبدالله، بواقع هدفين لكل منهما، وأحمد مال الله، وبكاري كونيه، وطارق الخديم، وسعيد النقبي.

وقال خصيف إن «فخر أبوظبي» لم يكن في يومه المعتاد، والخسارة تحدث في عالم كرة القدم، مشيراً إلى أن اللاعبين يتقدمون بالاعتذار إلى جماهيرهم وكذلك الجهازين الفني والإداري لضياع النقاط الثلاث.

وأضاف: لم نقدم مباراة جيدة، بحساب المستوى والنتيجة، رغم أننا حصلنا على بعض الفرص الممكنة للتسجيل، ونجح المنافس في تسجيل هدف وحافظ على النتيجة إلى النهاية، وبالتالي فإننا نبارك له الفوز، ونغلق باب الخسارة ونتعلم الدرس منها، ونفكر في المباريات القادمة المهمة.

وعن استقبال مرماه للهدف التاسع لدبا الفجيرة، قال إنه يجتهد دائماً للمحافظة على نظافة شباكه، إلا أن «النواخذة» حصل على فرصة للتسجيل، ونجح في ترجمتها في غفلة من الدفاع، ولا يتحمل مسؤولية الهدف لاعب بعينه، لأنه مسؤولية جماعية، وأمامهم فرصة لتدارك الأمور، والتفكير بهدوء للاستفادة من الخسارة في إعادة ترتيب أوراق الفريق، استعداداً للجولة المقبلة.