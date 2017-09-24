الجزيرة يدفع فاتورة إصابة «الرباعي الدولي»!

فيصل النقبي (الفجيرة)

دفع الجزيرة «حامل اللقب» فاتورة الإصابات المتفاوتة للرباعي الدولي علي مبخوت، محمد فوزي، أحمد العطاس، وأحمد خليل الذي شارك لدقائق قليلة، ليتكبد الخسارة الأولى أمام مضيفه دبا الفجيرة أمس الأول بهدف المدافع خليفة الشهياري، والذي منح «النواخذة» في المقابل فرصة التعافي، بتحقيق أول انتصار، بعد الخسارة القاسية، في جولة الافتتاح بخماسية نظيفة أمام الوحدة «المتصدر».

ومنح غياب الفعالية الهجومية لـ«فخر أبوظبي» الفرصة أمام دفاع «النواخذة» للمحافظة على نظافة شباكه طيلة عمر المباراة، علماً بأن دفاع الأخير استقبل 54 هدفاً في الموسم الماضي، كثاني أسوأ دفاع بعد بني ياس الهابط لدوري الأولى، وفي جعبته 70 هدفاً.

وفي الوقت نفسه، فجرت الخسارة الثانية لحامل لقب دوري الخليج العربي أمام «النواخذة»، في المواجهة السابعة، الغضب داخل الجهازين الفني والإداري للجزيرة، وألقى الهولندي تين كات المدير الفني، باللوم على أرضية الملعب، وأنها السبب في الإصابة المبكرة لأحمد خليل، وأيضاً لعبت دوراً في عدم قدرة فريقه على التحكم بالكرة، كما خطط لذلك، في سيناريو اللقاء، مشيراً إلى الكل شاهد الأرضية السيئة، وهو لا يختلق الأعذار، من أجل تبرير الخسارة التي تفاجئ بها الجميع في «البيت الجزرواي»، لأن الفريق سيطر على المباراة ولعب جيداً، وأهدر العديد من الفرص على مدار الشوطين.

ولا شك أن إصابة أحمد خليل في الدقيقة السابعة شكلت ضربة قاصمة للهجوم الجزراوي، لأن الفريق اعتمد عليه بصفة أساسية لتسجيل الأهداف، في ظل الغياب الإجباري لـ«القناص» مبخوت الذي داهمته الإصابة قبل المباراة، وبالتالي أصبح «فخر أبوظبي» من دون المهاجمين الأساسيين، ومع غيابهما فقد الفريق القدرة على التسجيل، لافتقاده الهداف القادر على زيارة الشباك، ليخرج الجزيرة للمرة الأولى في تاريخ لقاءات الفريقين بنتيجة سلبية، ويفشل في إحراز الأهداف، في سابقة تعد الأولى عندما يتقابل الجزيرة ودبا الفجيرة معاً.