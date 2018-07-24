خادم الحرمين والرئيس الإريتري يبحثان المستجدات الإقليمية

جدة (وام)

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في جدة، أمس، جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

حضر جلسة المباحثات من الجانب السعودي، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وعادل الجبير وزير الخارجية، وأحمد بن عبدالعزيز قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الوزير المرافق، وعبدالله بن سلطان الشريف القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة السعودية لدى إريتريا. وحضرها من الجانب الإريتري، عثمان صالح محمد وزير الخارجية، ويماني فبراب ولدي المستشار الخاص للرئيس الإريتري، وأمين حسن مدير مكتبه.