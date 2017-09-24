«ضارة» جوجاك «منفعة» للشحي!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

لعبت آلام الظهر التي عانى منها المجري بلازس جوجاك لاعب الوحدة، دوراً في مشاركة محمد الشحي من البداية أمام النصر، ليواصل الأخير تقديم المستويات الجيدة، ويستمر في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن أحرز هدفاً في المباراة الماضية أمام دبا الفجيرة بالجولة الأولى.

وأصبح الشحي منذ فترة الإعداد من الأوراق الرابحة، التي يعتمد عليها الروماني لورنيت ريجيكامب، حيث إنه يمثل واحداً من الحلول، وسيكون له نصيب الأسد في المشاركة، من خلال عملية التدوير التي يعتمد عليها المدرب في بعض المراكز حسب قوة المنافس.

أما جوجاك الذي عاودته آلام في الظهر في اللحظات الأخيرة قبل المباراة، فإصابته ليست خطيرة ويحتاج اللاعب إلى أيام قليلة ليعود إلى المشاركة في المباريات، وقد يكون حاضراً في مباراة فريقه مع أمام الظفرة الجمعة المقبل، على استاد آل نهيان ضمن الجولة الثالثة للدوري، والتي يتوقع أن يكون فيها حضور خاص للشحي الذي دافع عن ألوان الظفرة في الموسم الماضي.