تدشين مقر مركز الاتصال والإعلام بـ «خارجية» السعودية

الرياض (وكالات)

دشن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، مقر مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية، خلال الحفل الذي أقيم في ديوان الوزارة بالرياض، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وفي بداية الحفل، شاهد الجبير والحضور فيلماً تعريفياً عن مبادرة إنشاء مركز الاتصال والإعلام الجديد، وما يضمه من إمكانات تقنية وبشرية، ودورها في الرصد والتحليل وصناعة المحتوى الرقمي ونشره من خلال منصات التواصل الاجتماعي بأكثر من 22 لغة.

وأكد الجبير، في كلمة له خلال الحفل، أن الوزارة تعمل بكل وكالاتها وإداراتها كفريق واحد، وأن نجاح وكالة أو إدارة أو مركز يعد نجاحاً للجميع، منوهًا بجهود المركز والعاملين فيه، وما قاموا به خلال الأشهر الـ18 الماضية، وبجهود منسوبي الوزارة في كل وكالاتها وأقسامها، على عملهم الرائد في دعمهم لهذا المركز.

وقال مدير عام مركز الاتصال والإعلام الجديد بالوزارة أحمد محمد الطويان، في كلمة المركز: «نحن في وطنٍ رائد، يعبُر إلى المستقبل، بعزيمة لا تعرف صعبًا، ورؤية تستشرف لحاضر ومستقبل مملكتنا الغالية، المكانة الأولى بين الأمم».

وأشار إلى أن الوزارة تواصل تأسيس مستقبل العمل الدبلوماسي السعودي في جانب التواصل والتفاعل، بمركزٍ جديد يُعنى بالاتصال والإعلام الدبلوماسي الرقمي، يقوده فريق من شباب الوطن، مبينًا أن الوزارة سجلت حضوراً لافتاً في الإعلام الدبلوماسي الرقمي.