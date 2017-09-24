أحمد الرميثي: الأمور بيد اللاعبين والمدرب

دبي (الاتحاد)

أكد أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، أن النادي قام بالمطلوب منه لإعداد الفريق وتحضيره للمنافسات، وأصبحت الأمور حالياً بيد اللاعبين والمدرب، مع انطلاق المنافسات، من أجل تحديد مصيرهم، وقال: الإدارة قامت بواجباتها، وحالياً نتواجد في المدرج مع الجماهير، ونقوم بدعم الفريق بالطبع، إلا أن اللاعبين والمدرب، وتحديداً اللاعبين عليهم دور مهم يجب القيام به من أجل تحقيق ما يطمح إليه الجميع ومواصلة السعي نحو المنافسة والتقدم.

وأوضح الرميثي، أن المشاركة في البطولة العربية منحت المدرب المجال للتعرف على اللاعبين بشكل جيد، خصوصاً أنه مدرب جديد، واحتاج إلى هذا النوع من المباريات.

وعبر الرميثي عن تفاؤله بقدرات الصاعدين في الوحدة، وأن يأخذوا مكانهم الطبيعي في التشكيلة مع مرور الوقت، لتدعيم جهود زملائهم، مشيداً بالحارس محمد الشامسي الذي عوض غياب زميله راشد علي، وهو المتألق مع المنتخب الأولمبي أيضاً.

وفيما يتعلق باقتراح الرميثي حول روزنامة الدوري، تتمحور على إقامة المباريات بقدر المستطاع في يومين وليس 3 أيام، وقال: الأسبوع يضم 7 أيام، والحياة أصبحت متسارعة، وإقامة الجولة على مدار 3 أيام يقلل من الزخم الجماهيري والتسويقي للمسابقة، فيما إقامتها على يومين أفضل للمتابعة وأكثر تركيزاً، هناك جولات تقام على يومين، ولكن نتمنى أن يتم إقامتها بهذا الشكل كلما أتيحت الفرصة.