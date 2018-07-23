خدمات صحية لضيوف الرحمن على مدار الساعة

الرياض (وام)

كلفت «صحة المدينة المنورة» أكثر من 6 آلاف كادر صحي وفني وإداري لضمان سلامة الحجاج، وتوفير أفضل الإمكانات الطبية والفنية لتقديمها لضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج وزوار المسجد النبوي الشريف.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن «صحة المدينة المنورة» تأكيدها اعتماد 11 مستشفى في المنطقة لتقديم الخدمات الصحية للحجاج، مع جاهزية بقية المستشفيات لأي حالات طارئة، مدعومة بـ13 مركز رعاية صحية أولية موسمية، جرى تجهيزها بجميع الإمكانات، من كادر بشري متخصص، وأجهزة طبية حديثة.

في سياق متصل، اعتمدت «الجمارك السعودية» خططها التي قامت على إعدادها المنافذ الجمركية لموسم الحج، مؤكدة جاهزية المنافذ لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، مدعومة بالكوادر البشرية، وأحدث تقنيات الفحص التي تساعد على انسيابية ومرونة إنهاء الإجراءات الجمركية.

في هذه الأثناء، باشرت أمانة منطقة المدينة المنورة تنفيذ خططها التشغيلية وبرامجها الميدانية، وتجنيد كوادرها البشرية والآليات لموسم الحج، والتي تهدف لتقديم أفضل الخدمات، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لراحة ضيوف الرحمن وزوار مدينة المنورة خلال فترة عيد الأضحى.