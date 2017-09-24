برانديللي: ارفع رأسك يا «الأزرق»!

دبي (الاتحاد)

أكد الإيطالي تشيزاري برانديللي، المدير الفني للنصر، أن عدم التمركز الصحيح في الدقائق الأولى جعلهم يمنحون الأفضلية للوحدة، قبل أن يعود «العميد» بشكل أقوى، ويقدم أداءً أفضل، وقال: لا ينبغي أن نضع رأسنا على الأرض، وندرك تماماً أننا نلعب أمام فريق منظم، ويضم لاعبين يلعبون مع بعضهم منذ فترة طويلة، لذلك يجب أن نرفع رأسنا، ونواصل تقدمنا إلى الأمام مرة أخرى.

وأوضح المدرب أن كرة القدم أحياناً ليست عادلة، وقال: بالنظر إلى مجريات اللقاء وكيفية عودتنا بعد التأخر، واللعب بشكل جيد، فإن الخسارة جاءت قاسية.

ودافع المدرب عن أداء لاعبه البرازيلي فاندرلي، موضحاً أنه بحاجة للمزيد من الوقت للعودة إلى أفضل أحواله الفنية والبدنية، خصوصاً بعدما غاب فترات طويلة الموسم الماضي.