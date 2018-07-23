مصر: مقتل زعيم داعش بالشيخ زويد

القاهرة (وكالات)

كشفت مصادر قبلية في سيناء ووسائل إعلام، وصفحات تابعة لتنظيم داعش، مقتل أبو جعفر المقدسي، قائد التنظيم في مدينة الشيخ زويد بسيناء، خلال دهم للجيش المصري.

وذكر مصدر قبلي في سيناء أن قيادياً داعشياً في مدينة الشيخ زويد لقي مصرعه خلال هجوم للجيش على وكر كان يختفي فيه، وتبين بعد ذلك أنه محمد أبو جزر فلسطيني الجنسية، واسمه المكنى في التنظيم أبو جعفر المقدسي، مضيفاً أن القيادي القتيل أحد العناصر الإرهابية شديدة الخطورة.

وأكد تنظيم داعش عبر قناته على «تلغرام» خبر مقتل قائده في الشيخ زويد.

يأتي ذلك وسط تكثيف الجيش لهجماته التي تستهدف أوكار ومخابئ الإرهابيين بمناطق السبيل والمسمى جنوب مدينة العريش لتصفية ما تبقى من فلول التنظيم الإرهابي.