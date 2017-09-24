نظام «ثاد» في كوريا الجنوبية.. والغضب الصيني

يوان رين*

قبل قرابة شهرين، سخر أحد المعلقين في برنامج تليفزيوني قائلا: «إن السياح الصينيين هم جيش [الدولة]» - ولم يكن مخطئا. وتناول النقاش كيف أن كوريا الجنوبية لم تعد تحظى بقبول المسافرين الصينيين. في العام الماضي، كانت المقصد الدولي الأول لإجازات شهر مايو التي تستمر أسبوعا؛ وبعد مرور 12 شهرا، تراجعت إلى المركز العاشر.

ويرجع السبب في هذا التراجع الكبير إلى تبني كوريا الجنوبية لنظام (ثاد) المضاد للصواريخ. هذا النظام الذي وضعته الولايات المتحدة هو نظام أرضي لقاذفات الصواريخ المثبتة على شاحنات، والذي يتعقب ويعترض الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى - مثل تلك التي يختبرها زعيم كوريا الشمالية «كيم جونج أون». ويكشف رادار نظام ثاد أي تهديد قادم ويطلق صاروخه لتدمير هذا التهديد في السماء. ويستخدم الصاروخ الخالي من الرؤوس الحربية قوى الطاقة لديه لتدمير الهدف.

خلال الاختبار الذي أجري في 29 مايو، أطلق الكوريون الشماليون صاروخا في اتجاه بحر اليابان، وهي منطقة تنشط فيها قوارب الصيد والبضائع. وإذا نجح «كيم» في تطوير صواريخ بعيدة المدى، من الممكن أن تكون حتى الولايات المتحدة في خطر. (وقد أطلقت كوريا الشمالية بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات في 4 يوليو والذي يعتقد بعض الخبراء أن لديه القدرة على الوصول إلى ألاسكا).

وفي شهر سبتمبر من العام الماضي، أبرمت الولايات المتحدة صفقة لنشر نظام «ثاد» في كوريا الجنوبية، بهدف وحيد - بحسب ما تقول - هو الدفاع عن البلاد من جارتها الشمالية. بيد أن الصين، على الرغم من ذلك، تنظر إلى ساحتها الخلفية وترى اعتداء مباشراً على أمنها. وهي تزعم، أيضا، أن النظام يسمح للولايات المتحدة بأن تتجسس على نظام الأسلحة في الصين. وقالت صحيفة «جلوبال تايمز» المملوكة للدولة إن المستهلكين يجب أن يصبحوا «القوة الرئيسة لتلقين سيول درسا». وأضافت «من الأفضل أن نجعلها تتضرر».

تعد الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، لذا فإن بإمكانها فعلا إلحاق ضرر باقتصاد الدولة. وفي الوقت نفسه، وفيما تدعو إلى مقاطعة عامة، أمرت وزارة السياحة الصينية شركات السياحة في بكين بوقف بيع الجولات السياحية الجماعية، وبعد ذلك امتد الحظر إلى جميع أنحاء الصين. ويتوقع معهد البحوث الاقتصادية في كوريا أن الاجراءات الصينية ستكلف كوريا الجنوبية 8.5 ترليون وون (7.6 مليار دولار) في عام 2017.

ويمتلك سوبر ماركت «لوت مارت» المملوك لكوريا الأرض التي تم نشر نظام «ثاد» عليها. وتقول الشركة إنها تلقت أمرا بتقديم الأرض، ولكنها في الصين تم التضحية بها. قبل شهور قليلة، كان لوت ماركت لديه أكثر من مائة متجر هناك، والآن لا يعمل هناك سوى 20 متجرا بينما تم إغلاق 67 فرعا لأسباب تتعلق ب «السلامة». وتنفي بكين أن هذا يأتي في إطار الانتقام السياسي. ولكن في شهر مارس كانت وسائل الإعلام المملو كة للدولة مليئة بتقارير عن مظاهرات مناهضة لنظام «ثاد»، وظهرت مشاهد لنساء في منتصف العمر يتظاهرن أمام سوبر ماركت «لوت»، بينما سمعت أصوات أطفال يهتفون «اوت اخرج من الصين!». ثم جاء عدد من النساء يطلبن الظهور:، ومنهن امرأة ظهرت في بث مباشر وهي تمزق صناديق الحبوب في لوت وتأكل محتويات الصندوق وهي تضحك.

ومن المؤكد أن الشعب الصيني مولع بكوريا الجنوبية. وتقع سيول على بعد رحلة تستغرق ساعتين إلى بكين، أي أنها أقرب من شنغهاي. كما تستهلك النساء الصينيات مستحضرات التجميل والأزياء الكورية. هناك تاريخ ضئيل من الصراع، ولم تكن هناك أي من مشاعر «العدو القاتل» التي شوهت العلاقات مع اليابان منذ الحرب الصينية - اليابانية. وربما نتيجة لذلك، لا تزال المعركة تدور حول السيطرة على الإنفاق أكثر من استخدام الحقائق. وعلى النقيض من ذلك، خلال النزاع الحدودي مع طوكيو على جزر دياويو عام 2012، خرجت الاحتجاجات المدعومة من الحكومة عن السيطرة. كما دمرت المباني، واشتبكت الحشود مع الشرطة، وفي مدينة شيان، تم التعدي بالضرب المبرح على رجل يقود سيارة. وهناك ضغوط في كوريا الجنوبية، أيضا. فقبل انتخابات مايو، اندلعت احتجاجات فيما أصبح الكوريون الجنوبيون يشعرون بالقلق من أن يصبح نظام «ثاد» نفسه هدفا. وفي مطلع شهر يونيو، أعلن رئيس كوريا الجنوبية المنتخب حديثا «مون جاي - ان» وقف نشر النظام بانتظار إجراء مراجعة، قد تستغرق عاما.

*كاتب مقيم في بكين

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»