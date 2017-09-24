«نافتا» تلتهم وظائف الأميركيين

ويلبور روس*

في الوقت الذي تتكشف فيه تفاصيل مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية «نافتا»، بدأنا نسمع الكثير من الثرثرة المتبادلة حول قطع غيار السيارات، التي تنتقل ذهاباً وإياباً بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويؤكد مؤيدو «نافتا»، أن المحتوى الأميركي في السيارات المجمعة في كندا والمكسيك مرتفع للغاية، وبالتالي فإن العجز في ميزاننا التجاري الذي يزيد على 70 مليار دولار مع شركائنا في الاتفاقية، لا يدعو للقلق. هذه الحجة ستكون رائعة، لو أنها صحيحة. غير أنها ليست كذلك، حيث لا تنطبق على السيارات ولا على السلع المصنعة عموماً. فقد كشفت دراسة أجرتها «آن فلاتنيس» بالاشتراك مع «كريس راسموسن» من «مكتب التجارة والتحليل الاقتصادي» في وزارة التجارة الأميركية عن زيف هذه الحجة، حيث تبين أن الفترة بين عامي 1995 و2011 شهدت انخفاضاً كبيراً في المحتوى الأميركي للسلع المصنعة المستوردة من كندا، من 21% إلى 15%، وفي السلع المستوردة من المكسيك من 26% إلى 16%.

الأرقام الخاصة بصناعة السيارات تحديداً تكاد تكون مماثلة، وهذا لا يمثل مفاجأة في الحقيقة، لأن السيارات تمثل 27% من إجمالي الواردات الأميركية من كندا والمكسيك. والواقع أن استيراد السيارات من البلدين يفاقم العجز التجاري الأميركي معهما، ولولا هذا العجز الذي يعود أساساً لاستيراد السيارات وقطع غيارها، لتمتعت الولايات المتحدة بفائض تجاري مع شركائها في «نافتا».

وتدحض تلك البيانات الادعاء بأن المحتوى الأميركي في السلع المستوردة من كندا والمكسيك مرتفع للغاية، وبالتالي ليس هناك ما يدعونا للقلق بشأن أرقام العجز التجاري الإجمالي مع تلك الدول، لأن الحقيقة هي أن كندا والمكسيك معاً هما أكبر مصدر للمنتجات المصنعة المستوردة للولايات المتحدة، والتي تمثل ربع إجمالي وارداتنا. هذه المشكلة مثيرة للقلق بدرجة كبيرة، لأن حصة الولايات المتحدة السابقة من المحتوى الذي تتضمنه وارداتها من البلدين كان يستفيد منها شركاء تجاريون ليسوا أعضاء في «نافتا».

ومع أن الغرض من «نافتا» هو تحقيق الفائدة للدول الأعضاء فيها وليس مساعدة الدول غير الأعضاء، فإن ما حدث في الواقع هو أن «نافتا» أتاحت فرصاً أكبر في أسواقها لصالح الدول الأخرى، وهو ما تدفع الولايات المتحدة ثمنه. ومع أن الاتفاقية حققت هدفها متمثلا في زيادة التجارة الثلاثية (بين الدول الثلاثة) من حيث القيمة المطلقة، فإن العمال والشركات الأميركية لا يستفيدون من الاتفاقية بشكل عادل ومماثل للفائدة التي يحققها العمال والشركات في الدول الأخرى في الاتفاقية.