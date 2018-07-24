الحديدة: مقتل 52 حوثياً بغارات التحالف قرب «زبيد»

عقيل الحلالي (صنعاء)

قتل 52 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارات جوية للتحالف العربي استهدفت مواقع وتحركات للميليشيات بين مديريتي التحيتا وزبيد بمحافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وذكرت مصادر محلية وعسكرية ميدانية أن مقاتلات التحالف العربي قصفت، أمس، مواقع وتعزيزات وتحركات للميليشيات الحوثية شرقي مدينة التحيتا على الطريق المؤدي إلى مدينة زبيد المجاورة.

تزامنت الغارات مع قصف مدفعي لقوات المقاومة المشتركة بقيادة ألوية العمالقة على تحركات لميليشيات الحوثي شرقي التحيتا، فيما استمرت الاشتباكات بين القوات المشتركة والميليشيات الانقلابية في منطقتي «المغرس والسويق»، آخر معاقل الحوثيين في مديرية التحيتا.

وذكر مصدر عسكري ميداني، أن مقاتلات التحالف نفذت مالا يقل عن 19 غارة على مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي. وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة في بيان على تويتر بمصرع 35 من عناصر ميليشيات الحوثي في غارات جوية للتحالف غربي زبيد، مشيراً إلى أن القصف دمر رشاشات ومعدات عسكرية للحوثيين. كما قتل 17 على الأقل من المسلحين الحوثيين، في ضربات جوية استهدفت تحركات للميليشيات شرق التحيتا وغرب زبيد، بحسب مصادر ميدانية في القوات اليمنية المشتركة. وسقط قتلى وجرحى من الحوثيين في غارات للتحالف دمرت مخابئ أسلحة للمتمردين في مزرعة جوار مصنع للسجائر شرقي مدينة الحديدة.