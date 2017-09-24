«كيبيك» والتعددية الثقافية

جون جيمس ماكولوج*

على الرغم من كل الإشادة التي تحظى بها كندا باعتبارها الدولة الغربية الوحيدة التي لم يمسّها داء الشعبوية المتعصبة، إلا أن القلق الاجتماعي والسياسي الدائم الذي ينتاب سكّان إقليم كيبيك يذكّرنا بوجود مشكلة حقيقية تهدد مبدأ التعددية الثقافية ويستعصي حلها حتى على أقوى السياسيين الكنديين.

وكما هي حال العديد من البلدان متنوعة الأعراق والأقوام، فإن كندا تضمّ معاً مجتمع الأقليات القديمة والحديثة من الناحية التاريخية. كما أن التوتر الذي يثيره هذا الواقع يسبب مشكلة قائمة بالفعل ومعروفة. فهل يمكن للدولة أن تعامل كل الأقليات دون استثناء بقدر عادل تماماً من الاحترام والمساواة في الوقت الذي تقدم فيه حماية ثقافية وسياسية لجماعات تحظى بمعاملة خاصة تتجاوز الحدود؟

لقد انتاب الذعر الشديد سكان إقليم كيبيك مؤخراً عندما ربطت أرقام صادرة عن مركز الإحصاء الكندي، عن عام 2016، بين ارتفاع معدلات المهاجرين وتراجع مقابل في استعمال اللغة الفرنسية في هذا الإقليم الناطق بالفرنسية. ورأى بعض السياسيين في توقيت الإعلان عن هذه العلاقة ما قد يستثير الكثير من القلق لأنه يتزامن مع شهر أغسطس الذي نشرت فيه هذه الإحصائيات، والذي يصادف الذكرى الأربعين لإعلان «ميثاق كيبيك» القاضي بأن الفرنسية هي اللغة الرسمية للإقليم، والهادف إلى جعلها لغة التعايش بين أهل كيبيك. وهذا ما دفع سكان كيبيك للإعلان بعد ذلك عن حاجتهم لقوانين أكثر صرامة وفعالية لحماية لغتهم وثقافتهم.

ويثير إجماع آراء النخب السياسية الكندية على أن إقليم كيبيك كان وسيبقى موطناً للكنديين الفرنسيين، الكثير من القلق في أوساط دعاة المساواة والحفاظ على التعددية الثقافية في كندا، وهي المبادئ التي أثارت إعجاب العالم كله في عصر «ترامب» و«البريكسيت». كما أن تعبير «إقليم كيبيك الفرنسي» يمكن أن يستثير أيضاً مشاعر القلق والاستفزاز في أوساط المواطنين الكنديين غير الفرنسيين.

وخلال السنوات الأربع الماضية، حاولت الإدارات المتعاقبة على حكم إقليم كيبيك التي تتألف من حزبين سياسيين رئيسيين، اعتماد ما يسمى «قانون حظر غطاء الرأس» headgear ban الذي يهدف بشكل أساسي لمنع النساء المسلمات من ارتداء الحجاب أو الوشاح داخل أروقة الدوائر والمؤسسات الحكومية. وهذا التوجّه غير المحبّذ في حظر المظاهر ذات الأساس الديني لدى الأقليات، متجذّر في صلب التقاليد العلمانية الفرنسية. وفي بداية شهر سبتمبر الجاري، بثّت قناة «سي بي سي» الكندية شريطاً وثائقياً حول جماعة مضادة للمهاجرين والإسلام في كيبيك تدعى «حزمة الذئب» تأسست عام 2015 ووصفتها القناة بأنها أكبر جماعة يمينية متطرفة في الإقليم، وربما في كندا كلها.

ومن المعروف أن من أهم المحظورات في الأعراف الكندية إطلاق الأحكام على الخصوصيات الحساسة لإقليم كيبيك. وسبق لي أن كتبت مقالاً في شهر فبراير الماضي أشرت فيه إلى أن العديد من الكنديين يعتبرون إقليم كيبيك هو «المكان الأكثر ميلاً للعنصرية في كندا»، وقد لقي هذا المقال الكثير من الاستنكار في المجلس التشريعي للإقليم. ويمكن لمثل هذه الحساسية المفرطة أن تبيّن مدى عمق المشكلة العنصرية في كندا. ويعتبر الكنديون الفرنسيون أنفسهم أقلية مضطهدة على رغم أنهم يدافعون عن قضية تاريخية عادلة. وفرنسيو أميركا الشمالية من الشعوب المقهورة التي واجهت أبشع أنواع التمييز تحت الحكم الملكي الأنجلوسكسوني وخاصة في كندا. وهناك أيضاً العديد من الأقليات الأخرى في كندا التي تعاني من مشاكل مشابهة بمن في ذلك بعض الأقليات غير الفرنسية التي تستوطن إقليم كيبيك نفسه.

وعند معالجته لقضية شغور منصب قاضٍ في المحكمة الكندية العليا في شهر أكتوبر الماضي، امتنع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن تعيين قاض «ملوّن» من أجل تعيين قاض أبيض ينطق الفرنسية نزولاً عند وعد قطعه لناخبي إقليم كيبيك بأن يكون كل القضاة المعيّنين في المحكمة العليا من الناطقين بالفرنسية بطلاقة تامة. وكان العديد من النشطاء الكنديين بمن فيهم عدد كبير من المنتسبين إلى اليسار الكندي، يتمنون على ترودو الالتزام بتعيين «الكنديين الأصلاء» في منصب الحاكم العام، ولكنه فضّل بدلاً من ذلك تعيين رائدة الفضاء الكيبيكية «جولي باييت». وعلى رغم أن مشكلة التعددية الثقافية معروفة في كل الدول الديمقراطية الغربية دن استثناء، إلا أن في مقدور كندا أن تقدم للعالم درساً مفيداً حول طريقة معالجة التوتر القائم بين الأقليات الإثنية والدينية فيما عدا بعض الممارسات القليلة التي يمكن أن تندرج ضمن إطار العمل بالمعايير المزدوجة وعدم الانتباه إلى «البقع العمياء»، وهي ممارسات لا تتناسب مع معطيات القرن الحادي والعشرين.

* محلل سياسي ورسام كاريكاتير كندي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»