شهيدان بينهم طفل باشتباكات مع الاحتلال في الضفة وغزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد طفل فلسطيني، وأصيب العشرات بالرصاص الحي والاختناق فجر أمس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم بأعداد كبيرة تخللها إطلاق قوات الاحتلال للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بشكل كثيف، ما أدى إلى استشهاد طفل «15 عاما»، وإصابة العشرات بحالات اختناق.

وأكد مصدر طبي في مستشفى بيت جالا إصابة شابين بالرصاص الحي في القدم، ووصفت حالتهما بالمستقرة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إنه كان يقوم بعملية دهم في مخيم الدهيشة عندما اندلعت «أعمال شغب عنيفة»، وقام فلسطينيون بإلقاء حجارة، مضيفاً أن القوات استخدمت وسائل تفريق أعمال الشغب، وأطلقت طلقات حية بشكل انتقائي.