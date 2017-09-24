«البريكسيت» وتاكسي لندن

تايلر كوين*

ألقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الجمعة الماضي، خطاباً تحدثت فيه عن المفاوضات المتعلقة بإجراءات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، «البريكسيت»، إلا أن الأخبار الأكثر أهمية التي جاءت من لندن هي تلك التي صدرت عن «سلطة النقل بالعبور» أو «الترانزيت» التي قررت عدم تجديد رخصة شركة «أوبير لسيارات الأجرة» للعمل داخل حدود مدينة لندن. ويمثل هذا القرار إشارة واضحة إلى أن مستقبل مدينة لندن والمملكة المتحدة كلها قد يكون أقل إشراقاً مما كنا نتوقع قبل بضعة أيام فقط.

ويعني حظر نشاطات شركة «أوبير» أن دولة ما بعد «البريكسيت» لن تمثل بعد الآن «الفردوس التحرري» الذي راهن عليه دعاة الانسحاب البريطاني من الاتحاد، أو الذي كانوا يتطلعون إليه. وكان التصور السائد لدى هؤلاء يؤشر إلى أن قوانين الاتحاد الأوروبي كانت تقييدية ومعوقة للحريات التجارية بشكل كبير، وأن قطاع العمل والتجارة في بريطانيا سيزدهر أكثر في عهد الحرية الجديدة لو أن البلاد اعتمدت على إمكاناتها الذاتية وحدها.

وتبدو بريطانيا الجديدة، أو بريطانيا ما بعد «البريكسيت»، دولة الوطنية المتطرفة التي تسرف في حماية فرص العمل لمواطنيها وحدهم، وتعنى بحماية كيانها شبه التجاري دون غيره. وقد يتضح ذلك من خلال إظهار الرغبة في حماية فرص العمل في قطاع سيارات الأجرة والانفراد بسياستها في تحديد أجورها داخل مدينة لندن.

وبالطبع، فليست هذه هي الإشارة الصحيحة التي يمكن لبريطانيا إرسالها إلى العالم الذي ينتظر عقد الصفقات والاتفاقيات التجارية الجديدة وتوظيف الاستثمارات في المملكة المتحدة. و«أوبير»، كما هو معروف، شركة أميركية يوجد مقرها في مدينة سان فرانسيسكو. وسبق لها أن رصدت رأسمال لإنشاء فرع لها في لندن، وبدا وكأن أمورها كانت تسير على النحو المطلوب في هذه المدينة التي تعد من أكثر المدن الأوروبية أهمية ونشاطاً من النواحي الاقتصادية. وهذه الصفعة الجديدة التي تلقتها الآن لن تشجّع المستثمرين الآخرين على الدخول إلى هذه السوق بما في ذلك قطاع التكنولوجيا المهم الذي يستقطب اهتمام لندن. ويكمن المظهر الأكثر قسوة في هذا القرار في أنه استخدم لغة «الحظر التام» بدلاً من أسلوب التفاوض اللطيف. ويبدو وكأن حظر شركة «أوبير» بهذه الطريقة يشكل نوعاً من السلوك الشعبوي. وأما من وجهة نظر مستهلكي خدماتها، فإن من المرجّح أن يضرّ بمصلحة معظم سكان لندن، وقد يفيد بعضهم. وقد ركبت العديد من سيارات «الكاب» اللندنية وسيارات شركة «أوبير» مرات عدة. ولاحظت أن أسعار الركوب مرتفعة جداً في سيارات «الكاب»، وإن كانت تقدم خدمات أفضل للركاب، ويتميز سائقوها بمعرفتهم الواسعة بطرق وأماكن لندن، وهم سائقون مدربون وماهرون في القيادة، وتتميز السيارات التي يستخدمونها أيضاً بالرحابة وتأمين كل متطلبات تحقيق راحة الركاب. وأنا أفضّل استخدام سيارات الأجرة اللندنية «لندن كابس» حتى لو كانت خدمات شركة «أوبير» أرخص. وعلى رغم أن أجور الركوب في سيارات «أوبير» أخفض من «الكابس» إلا أن نوعية الخدمة وراحة الركوب أكثر انخفاضاً. وهذا يعني أن خدمات «أوبير» تمثل حلاً مفضلاً للمستخدمين الأقل دخلاً. ومن المعروف أن الناس الأكثر ثراء يفضلون عادة أن يدفعوا أجوراً أعلى من أجل الحصول على خدمة أفضل، ولهذا السبب يمكن القول، إن قرار حظر شركة «أوبير» يمكن أن يضر بسكان لندن الفقراء بدرجة أساسية.

وبالطبع، يمكن القول، إن سيارات «لندن كابس» ستستفيد من هذا الحظر. ويقال إنها احتفلت فعلاً بهذا القرار في الشوارع، إلا أن ذلك يعد إشارة سيئة بالنسبة للسياسة العامة بأكثر مما يمثل إجراء مفيداً بالنسبة لمستخدمي سيارات الأجرة الذين يستخدمون سيارات «أوبير»، ويقدر عددهم بنحو 2.5 مليون زبون.

وعلى رغم أن من المرجح أن تزداد مداخيل شركة «لندن كابس» بسبب هذا القرار، إلا أن أكثر من 40 ألف سائق لسيارات «أوبير» سيواجهون الآن أوقاتاً صعبة بسبب صرفهم من وظائفهم بعد اتخاذ قرار الحظر.

* أستاذ الاقتصاد في جامعة «جورج ماسون» - فرجينيا

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»