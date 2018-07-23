مقتل وإصابة 7 نازحين بهجوم مسلح في عدن

بسام عبدالسلام (عدن)

أفاد سكان محليون، أمس، بمقتل مدنيين اثنين، وإصابة 5 آخرين، في هجوم مسلح نفذه مجهولون بمدينة عدن جنوبي اليمن. وقال شهود عيان: «إن مسلحين مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على مقر للنازحين من مدينة الحديدة في ميدان القاهرة بمديرية الشيخ عثمان، بمدينة عدن». وذكر الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من النازحين، وإصابة 5 آخرين، في حين لاذ المسلحون بالفرار.

إلى ذلك، أطلقت قوات خفر السواحل في محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد، خطة أمنية في ميناء «النشمية» النفطي، وذلك ضمن التوجهات الحكومية لتأمين عملية تصدير النفط الخام عبر مينائها الحيوي الواقع على بحر العرب. وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» بأن وحدات أمنية تابعة لقوات خفر السواحل في شبوة شرعت في الانتشار في ميناء «النشمية» والشريط الساحلي المطل على بحر العرب، مضيفاً أن عملية الانتشار تأتي في ظل التنسيق مع قوات التحالف العربي ووزارة النفط والسلطات الرسمية والمحلية بشأن تأمين عملية تصدير النفط الخام عبر الميناء خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أكد قائد قوات خفر السواحل صالح سعيد جاهزية القوات في تأمين الميناء النفطي في شبوة والشريط الساحلي المحاذي له، مضيفاً أن القوات تنفذ دوريات مستمرة على بعُد أميال من عمق البحر. وأشار إلى أن خفر السواحل في شبوة يبذل جهوداً كبيرة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في طول الشريط الساحلي في المحافظة. وساهمت قوات التحالف العربي في تدريب وتأهيل قوات يمنية، وإنعاش جهاز خفر السواحل للقيام بمهامها في تأمين الشريط الساحلي في محافظات محررة عدة، من بينها محافظة شبوة.

إلى ذلك، تمكنت فرق نزع الألغام من تفكيك شبكة متفجرات، كانت ميليشيات الحوثي الانقلابية زرعتها في جبل «القحوص» الاستراتيجي، المطل على قرى نائية غرب مديرية القبيطة بمحافظة لحج. وأفاد مصدر عسكري بأن فرق نزع الألغام قامت بتفكيك كميات من العبوات الناسفة والألغام في المناطق التي جرى تحريرها في القبيطة، موضحاً أن بعض الأجسام المتفجرة تم تمويها من أجل الإضرار بقوات الجيش والمقاومة والمدنيين.

وحذر فريق نزع الألغام بالقبيطة المواطنين بعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو ملامستها، داعياً إلى إبلاغ القوات العسكرية والأمنية عن وجود أي أجسام غريبة في المواقع التي كانت تتخذها المليشيات كثكنات عسكرية.