توقعات ببيع «اير برلين» الألمانية بـ 350 مليون يورو

برلين (د ب أ)

من المتوقع أن يدر بيع شركة اير برلين الألمانية المفلسة، أموالاً تكفي لسداد القرض الحكومي الممنوح للشركة وقيمته 150 مليون يورو.

وكتبت صحيفة «بيلد» وصحيفة «برلينر تسايتونج» الألمانيتان، الصادرتان أمس، أن لجنة الدائنين تتوقع أن تتراوح قيمة صفقة بيع اير برلين بين 250 و350 مليون يورو.

ومن المنتظر، وفقاً للجنة، أن يتم سداد القرض الذي منحته الحكومة لاير برلين لتكون لديها الحرية في مفاوضات البيع. كما ينتظر أن يتم الإعلان غداً الاثنين عن تفاصيل انهيار ثاني أكبر شركة طيران ألمانية، وتفاصيل بيع أجزاء منها إلى مقدمي عطاءات مختلفين.

وقالت صحيفة «راينيشه بوست» إنه لا يزال هناك خلاف بين لوفتهانزا وإيزي جيت يتعين تسويته حول حقوق الطيران في مطار دوسلدورف. وحسب دوائر داخل لجنة الدائنين، فإن الشركة البريطانية للرحلات منخفضة التكاليف تسعى إلى زيادة وجودها ليس في برلين وحسب، بل كذلك في مطار دوسلدورف أيضا حيث تمتلك ايربرلين هناك عددا كبيرا نسبيا من حقوق الإقلاع والهبوط.

في الوقت نفسه، ترفض رائدة شركات الطيران الألمانية لوفتهانزا، التخلي عن كل هذه الحقوق التي تتعلق برحلات مهمة إلى مدن مثل ميونخ وهامبورج. وكانت إير برلين أعلنت الليلة الماضية أنها تطمح في بيع أجزاء منها إلى كل من لوفتهانزا وايزي جيت، وتحث نقابات العاملين في اير برلين على أن يحافظ المالكون الجدد على العمالة في اير برلين، ومن المنتظر أن يعقد العاملون في اير برلين جمعيتين في برلين ودوسلدورف يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.