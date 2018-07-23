«أخبار الساعة»: الإمارات ترفض مطلقاً عنصرية إسرائيل

أبوظبي (وام)

قالت نشرة «أخبار الساعة»، إن دولة الإمارات لا تفوت أي فرصة دون تأكيد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية الذي ينطلق من ثوابت قديمة ومتجددة، وهي حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة، وفق ما تضمنه له كل المواثيق والقوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، مشيرة إلى أنها مواقف تقتضي بالضرورة الوقوف في وجه كل الممارسات العنصرية البغيضة التي تقوم بها قوات الاحتلال، وتكرسها يوماً بعد يوم، ضاربة عرض الحائط بكل النداءات والدعوات التي تطالب إسرائيل بالتعامل كدولة عصرية تحترم حق الشعب الفلسطيني في حقوقه التاريخية الثابتة.

وتحت عنوان «الإمارات: رفض مطلق لعنصرية إسرائيل»، أضافت أن موقف دولة الإمارات الأخير من قرار الكنيست الإسرائيلي بالتصديق على «يهودية الدولة»، يأتي تأكيداً لحرص قيادتها على التشبث بالخط التقليدي الذي رسمته الإمارات لنفسها منذ تشكل ملامح سياستها الخارجية، وهي سياسة تعكس بكل شفافية وصدق ما يختلج في نفوس أبناء الإمارات تجاه فلسطين ومقدساتها وشعبها الشقيق، وذلك سيراً على خطى الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ظلت قضية التضامن العربي مع فلسطين، المنطلق الأساسي لسياسته الحكيمة.

وأشارت النشرة الصادرة أمس عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إلى أنه من خلال استذكارنا لمواقفه السياسية الخالدة تجاه فلسطين، يتضح لنا أنه قد رسم لدولة لإمارات مساراً راسخاً في التضامن مع ما ظل يصفها دوماً بـ «قضية الأمة المركزية»، حيث أكد في أكثر من مناسبة أن التضامن العربي هو الدعامة التي تعتمد عليها الأمة العربية في مواجهة التحديات.