مسؤول أوروبي: تعهد بريطانيا بالالتزام المالي اعتراف بمبدأ أساسي للمفاوضات

روما (د ب أ)

يعد روبرتو جوالتيري، الإيطالي الجنسية الذي يرأس لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، واحداً من مسؤولي الاتحاد الأوروبي القلائل، الذين توجهوا إلى مدينة فلورنسا الإيطالية لسماع خطاب رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي حول انسحاب بريطانيا من التكتل.

وقال جوالتيري: «أقدر ما قيل بشأن حقوق المواطنين، لا سيما دور محكمة العدل الأوروبية، غير أن هذا يتعين تحويله إلى موقف تفاوضي أكثر واقعية، لتجنب أي غموض، نظراً لأننا نحتاج إلى ضمان بشكل كامل للمجموعة الكاملة من حقوق المواطنين على الجانبين».

وفيما يتعلق بالتسوية المالية، قال جوالتيري إن التعهد بالوفاء بالالتزام المالي، الناجم عن العضوية داخل الاتحاد الأوروبي، هو اعتراف بمبدأ أساسي للمفاوضات. وبالطبع، فإن ذلك يتعين توضيحه وتنفيذه بشكل متماسك: وفيما يتعلق بذلك، هناك الكثير من العمل للقيام به على طاولة المفاوضات. ووصف الدعوة لمرحلة انتقالية محدودة المدة، التي ستطيل العضوية البريطانية الحالية في السوق الموحد، بأنها إيجابية.

وأضاف أن هذا سيتطلب تطبيق الأدوات الحالية الخاصة بمجالات التنظيم والميزانية والإشراف والقضاء بالاتحاد الأوروبي.

وحول ما يحدث حالياً، ذكر جوالتيري: «من المهم العمل بشكل ملموس في المكونات الرئيسية لاتفاق الانسحاب لكي يتم التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى تقدم كاف ولبدء المرحلة الثانية من المفاوضات في الفترة الانتقالية، وعلى أساس إطار العمل للعلاقة المستقبلية».