%2 معدل نمو الاقتصاد الألماني في 2018

نورنبرج (د ب أ)

توقع الخبراء الاقتصاديون بالمصارف الألمانية الكبرى تنامي الطلب العالمي على المنتجات الألمانية من آلات وسيارات وتجهيزات سوف يكون قاطرة النمو للاقتصاد الألماني في العام المقبل.

وخلص استطلاع للرأي أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بين هؤلاء الخبراء إلى أن من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني، في العام المقبل، نمواً قوياً على غرار النمو المتوقع في العام الحالي. وأضاف الخبراء أن الوضع الجيد للطلبيات في قطاع البناء سيسهم أيضاً في هذا النمو. وأوضح الخبراء أنهم يتوقعون أن يحقق إجمالي الناتج المحلي لألمانيا في العام المقبل نمواً يتراوح بين 1.8% إلى 2%.

وتشير توقعات الخبراء بعد أحدث تعديل لها، إلى أن الاقتصاد الألماني سيحقق في العام الحالي نمواً بنسبة تتراوح بين 1.9% إلى 2%. وتباين الرأي بين الخبراء فيما يتعلق بالوضع في سوق العمل، فبينما توقع البعض استمرار الوضع الحالي لمستوى البطالة خلال العام المقبل، توقع جزء آخر منهم حدوث تراجع طفيف في أعداد العاطلين عن العمل.