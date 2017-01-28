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لتنفيذ مشاريع «ياس ايكرز» و«مايان» و«وست ياس» و«الجيمي مول» و«الناريل» و«المريف» و«ميرا»

3.2 مليار درهم قيمة 7 عقود أرستها «الدار» خلال 2016
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تاريخ النشر: السبت 28 يناير 2017

سيد الحجار (أبوظبي)

أرست شركة الدار العقارية خلال العام الماضي 7 عقود تصل قيمتها إلى 3.2 مليار درهم لتنفيذ 7 مشاريع عقارية هي «ياس ايكرز» و«وست ياس» و«مايان»، إضافة إلى مشروعي «جزيرة الناريل» و«المريف»، بجانب مشروع «شمس ميرا» في جزيرة الريم، و«توسعة الجيمي مول» في العين.

ومنحت «الدار» خلال نوفمبر الماضي عقد مقاولات لبدء الأعمال الإنشائية الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع «مايان» في جزيرة ياس، إلى المؤسسة الهولندية للأساسات ومعالجة الخرسانة، حيث يوفر العقد الذي تبلغ قيمته 30 مليون درهم، خدمات الإسناد والأساسات وأعمال الحفر لـ 512 وحدة سكنية فاخرة موزعة على 5 مبانٍ بالمشروع.

وخلال شهر أكتوبر الماضي، منحت «الدار» عقد الأعمال الإنشائية الأولية بقيمة 155 مليون درهم لمشروع «ياس ايكرز»، والذي يتألف من 7 مجمعات تضم 1315 فيلا، إلى شركة باور جيوتيكنيكال للأساسات المتخصصة.

وكانت «الدار» استهلت العام بمنح عقد بقيمة ملياري درهم لشركة «أرابتك القابضة» لتشييد 1017 فيلا سكنية ضمن مشروع «ويست ياس» في جزيرة ياس، كما منحت خلال مارس عقداً بقيمة 318 مليون درهم لشركة «بيفوت للهندسة»، لتوسعة وتجديد مرافق «الجيمي مول»، حيث تقدر قيمة مشروع توسعة وتجديد مرافق المول بنحو 410 ملايين درهم.

وخلال يوليو أعلنت «الدار» منح عقدين لشركة «الوطنية للمشاريع والتعمير» بقيمة 440 مليون درهم لإتمام العمليات الإنشائية في مشروعي جزيرة «الناريل» بمنطقة البطين، ومشروع «المريف» في مدينة خليفة، ثم أرست خلال أغسطس العقد الرئيسي لتطوير مشروع «شمس ميرا»، الذي يوفر 400 وحدة سكنية عائلية تلائم ذوي الدخل المتوسط في منطقة شمس أبوظبي في جزيرة الريم، على شركة «فيبركس ذ.م.م» بقيمة 258 مليون درهم. ... المزيد
     
 

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