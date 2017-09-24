«أوبر» تكافح للبقاء في لندن بعد قرار حظر أنشطتها

لندن (أ ف ب)

تعتزم شركة «اوبر» الأميركية لتأجير سيارات مع سائقين استئناف قرار هيئة النقل العام في لندن بحظر أنشطتها في شوارع العاصمة البريطانية، وحشد الدعم لموقفها.

وكانت هيئة النقل العام في لندن (تي اف ال) نظرت في إمكانية تجديد رخصة عمل «أوبر» التي تنتهي صلاحيتها في 30 سبتمبر الجاري، واعتبرت يوم الجمعة أن «فرع أوبر في لندن ليس أهلاً للحصول على رخصة تشغيل لسائقين خواص».

وأشارت «الهيئة» إلى أن «نهج أوبر وتصرفها أظهرا قلة مسؤولية، مع تداعيات من شأنها أن تنعكس سلباً على سلامة وسائل النقل وأمنها». ولامت (الهيئة) «أوبر» على تقاعسها عن الإبلاغ عن الجرائم التي شهد عليها سائقوها والتقصير في التدقيق في السجلات القضائية لسائقيها. ونددت أيضاً باللجوء إلى برمجية تسمح للسائقين بتفادي رصدهم في المناطق التي لا يحق لهم العمل فيها، فضلاً عن تقديم شهادات طبية غير موثوقة.

وردت «أوبر» بالقول، إنها «ستعترض فوراً على هذا القرار أمام القضاء». ويجوز للشركة الاستمرار في تسيير مركباتها طالما إجراءات الاستئناف قائمة. وقال توم إلفديج، رئيس الفرع اللندني من «أوبر»، إن «هذا القرار له وقع الصدمة على 3.5 مليون شخص في لندن يستخدمون تطبيقنا وأكثر من 40 ألف سائق معتمد يعولون على أوبر لتأمين رزقهم».