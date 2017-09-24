تراجع استهلاك المشتقات النفطية بنسبة %20 في الأردن

عمان (بترا)

قال مدير عام شركة المناصير للزيوت والمحروقات الأردنية المهندس ياسر المناصير، إن بيانات قطاع المحروقات تظهر تراجعاً في استهلاك المشتقات النفطية في المملكة منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%. وعزا المناصير هذا التراجع إلى ظهور نوع من «ثقافة استهلاك جديدة أو ترشيد استهلاك تشهدها المملكة فرضها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية».

ووفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته خلال النصف الأول من العام الحالي 1.06 مليار دينار، فيما بلغت عام 2016 حوالي 1.8 مليار دينار. وأكد المناصير أهمية إقرار مشروع استيراد مركبات الديزل الصغيرة، خاصة بعد توفر الديزل (يورو 5) المخصص لمثل هذا النوع من المركبات، موضحا أن (يورو 5) «يمتاز بكثافة خفيفة تطيل عمر المحرك وتحافظ على البيئة وصحة الإنسان، ما يتيح إمكانية إضافة مركبات الديزل الصغيرة إلى أسطول النقل في المملكة».

وشركة المناصير واحدة من ثلاث شركات تتولى مهمة استيراد المشتقات النفطية وتوزيعها على محطات المحروقات إلى جانب (توتال الأردن) وشركة (جو بترول) التابعة لشركة مصفاة البترول الأردنية. وقال المناصير، إن مجموع واردات الشركات منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الحالي بلغ من البنزين اوكتان (95)، (وهي مادة لا تنتجها مصفاة البترول الأردنية)، حوالي 135 ألف طن بواقع 15 ألف طن شهريا. أما مجموع ما تم استيراده من مادة الديزل منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الحالي فقد بلغ حوالي 700 ألف طن ديزل يورو (5) «الذي يمتاز بتدني نسبة الكبريت ويستخدم في مركبات الركاب صغيرة الحجم».

وعن معدل شراء شركة المناصير من شركة مصفاة البترول الأردنية، قال المناصير، إنها «تقدر بحوالي 2.5 مليون لتر يومياً من مادتي البنزين 90 والديزل»، مشيراً إلى أن الشركات الثلاث ملزمة بشراء إنتاج المصفاة بالكامل من جميع المشتقات النفطية وتعويض النقص عن طريق الاستيراد حتى انتهاء امتياز المصفاة في شهر مايو عام 2018.

ووصف المناصير التحول إلى استيراد المشتقات النفطية من خلال القطاع الخاص، وانتقال مهمة تنظيم القطاع إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بأنه «أحدث نقلة نوعية في عمل المحطات، ومستوى الخدمة التي تقدمها»، مشيداً بتعاون الهيئة وإيجابيتها وسرعة استجابتها لقضايا القطاع ومتطلباته«.

وأضاف مدير عام الشركة، إن «المناصير هي الوحيدة التي تمتلك محطات شحن للسيارات الكهربائية، وتزود السيارات بالطاقة بسعر 135 فلساً للكيلو واط تتقاضى المناصير منها 25 فلساً عمولة»، مشيراً إلى «خسائر تتحملها الشركة تقدر بحوالي 2000 دينار شهرياً».

وقال إن الشركة ستقوم باستيراد 10 شواحن جديدة وتوزيعها في أنحاء المملكة، بما فيها المحافظات لخدمة السيارات الكهربائية التي يجري التباحث بشأن عمولتها مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حالياً، مقدرا مدة شحن السيارة الواحدة بحوالي 25 دقيقة.

وفيما يتعلق بتحرير سوق المشتقات النفطية قال المناصير، إن «السوق سيتم تحريره بعد مايو 2018، وأن عملية التحرير الكامل ستتم باستبدال التسعيرة الشهرية للمحروقات بسقوف سعرية تحددها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتتيح للشركات التنافس على ما دون السقف الأعلى»، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحطات وتنويع الخدمة.