الصادرات وتراجع البطالة يدفعان عجلة النمو في وسط أوروبـا

ترجمة: حسونة الطيب

استمرت دول وسط أوروبا في وتيرة نمو سريعة متفوقة على نظيراتها في غرب القارة، حيث أسهم التراجع الكبير في أسعار الفائدة ومعدلات البطالة في إنعاش إنفاق المستهلك. وبجانب مساعدة تعافي منطقة اليورو في زيادة صادرات المنطقة، تمكن اقتصاد رومانيا من تحقيق أسرع معدل سنوي خلال الربع الثاني في دول الاتحاد. كما أعلنت كل من جمهورية الشيك وبولندا وسلوفاكيا والمجر عن نمو قوي أيضاً.

وبلغت نسبة نمو رومانيا السنوية 5.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وجمهورية الشيك 4.5%، وبولندا 4.4%، والمجر 3.6%، بينما حققت سلوفاكيا 3.1% في وقت تقدر فيه نسبة نمو الاتحاد الأوروبي بنحو 2.3%.

ومن بين الأسباب التي ساهمت في نمو دول وسط أوروبا، ارتفاع معدل الطلب من دول منطقة اليورو الأخرى، حيث ترتبط دول، مثل سلوفاكيا والمجر بقوة، بسلسلة توريد القطاع الصناعي الألماني، وتمكنت من تحقيق أرباح كبيرة بفضل تحقيق اقتصاد الاتحاد الأوروبي لأسرع وتيرة نمو منذ 2014.

كما زاد الطلب المحلي أيضاً، بينما بدأ تراجع البطالة في تعضيد تغلب التضخم على ارتفاع الأجور في مختلف أرجاء المنطقة، وتشجيع الأسر على الإنفاق. ومع ذلك، حذر الخبراء الاقتصاديون من أن معدل النمو الحالي هو نتاج نسبي لبرامج الحكومة المتعلقة بالإنفاق، مثل برنامج «500 بلس» البولندي، الذي يقوم بدفع 500 زلوتي للأسرة الواحدة شهرياً عند ولادة الطفل الثاني أو أكثر، البرامج التي يشكك هؤلاء الخبراء في مقدرتها على الاستمرار.