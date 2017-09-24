«النيلين» يطرح عروض تمويل للجالية السودانية في الإمارات

العين (الاتحاد)

نظم النادي السوداني في مدينة العين، وسفارة جمهورية السودان لدي الدولة، الملتقى الفكري لوفد بنك النيلين الرئيس بالخرطوم الذي يزور الإمارات حاليا برئاسة الدكتور بابكر محمد التوم رئيس مجلس إدارة بنك النيلين، للنقاش حول تطوير خدمة وأداء البنك في أبوظبي، والدور الذي يقوم به تجاه خدمة المغتربين السودانيين، وذلك ضمن جولة ترويجية لخطط بنك النيلين المستقبلية.

وشارك في الملتقى الذي قدم له عثمان الحسين رئيس مجلس إدارة النادي السوداني في العين، الدكتور أسامة عطا جبارة مدير البنك في أبوظبي والهادي صالح محمد صالح مدير عام بنك النيلين في الخرطوم، والدكتور بابكر محمد التوم رئيس مجلس الإدارة، وقدموا شرحا تفصيليا للخدمات والتسهيلات والحوافز التي يقدمها بنك النيلين للعملاء من خلال الاستثمارات والودائع، عدد من المديرين التنفيذيين للبنك.

حضر اللقاء في النادي السوداني في مدينة العين، السفير أحمد إبراهيم جردة نائب رئيس البعثة، وميرغني أبايزيد عبد الحميد نائب المستشار الاقتصادي، وجمال عبدالرازق نائب مدير بنك النيلين، إلى جانب عدد من أبناء الجالية السودانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من موظفي بنك النيلين في أبوظبي.

واستعرض الدكتور بابكر محمد التوم رئيس مجلس الإدارة، الإنجازات التي حققها البنك لعملائه من خلال الاستثمارات والودائع والتمويلات والتسهيلات، وقال إن بنك النيلين يعتبر بنكا إماراتيا بموجب قانون البنك المركزي في الإمارات، والبنك يعمل وفقا لضوابط البنك المركزي، وهو أيضاً مقيد بالقوانين التي وضعها البنك المركزي، ولذلك لابد من تقديم المستندات كاملة لأجراء المعاملات البنكية، وثمن بابكر محمد التوم اهتمام ودعم إدارة البنك في دعم مسيرة التنمية في السودان ومساهمته في الاستقرار، ما انعكس بالإيجاب على مسيرة التطوير والتحديث في شتى المجالات.