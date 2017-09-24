قطاع السفن السياحية في أبوظبي يختتم بنجاح مشاركته في «سيتريد أوروبا»

أبوظبي (وام)

حقق قطاع السفن السياحية في أبوظبي نتائج إيجابية عديدة خلال مشاركته بوفد ترأسته دائرة الثقافة والسياحة في «معرض ومؤتمر سيتريد أوروبا» في مدينة هامبورج الألمانية من خلال جناح «كروز آريبيا»، ضمن حملة ترويجية عالمية موسعة تتضمن عدداً من الجولات والمعارض والمؤتمرات قبيل بداية موسم السفن السياحية 2017 - 2018.

وحظيت مشاركة وفد أبوظبي، الذي يهدف للترويج للسياحة البحرية في منطقة الخليج العربي، باهتمام كبير في رواد المعرض من خلال التواصل المباشر مع مسؤولي خطوط وشركات إدارة السفن السياحية ووكلاء برامج وجولات الرحلات البحرية.

وسلطت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي - خلال مشاركتها مع الوفد للمرة الأولى - الضوء على الإجراءات السريعة للحصول على تأشيرة الدخول للمسافرين وأطقم السفن أثناء رسوها في «محطة أبوظبي للسفن السياحية» و«شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية».

وانضم إلى وفد أبوظبي أيضاً «الاتحاد للطيران» و«موانئ أبوظبي» و«هلا أبوظبي» لتعزيز الوعي بالبنية التحتية والخدمات وبرامج الجولات المتنوعة التي تجعل أبوظبي وجهة مفضلة للرحلات البحرية.