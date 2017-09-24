«تنظيم الاتصالات» تطلق 14 مشروعاً في «جيتكس»

دبي (الاتحاد)

تستعد الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، لإطلاق 14 مشروعاً مبتكراً جديداً، خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2017، تمثل المشروعات جملة جديدة من مساهمات الهيئة في تعزيز أسلوب الحياة الذكي في دولة الإمارات، ودعم عملية الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، من خلال إطلاق مشروعات نوعية، تمثل انتقالاً فعلياً في أسلوب ومنهج التعامل مع التكنولوجيا العصرية لخدمة الإنسان، التي تقدم حلولاً تكنولوجية عصرية ترتبط بالمتطلبات الحياتية اليومية، بالاستفادة من إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وتشارك الهيئة في أسبوع جيتكس للتقنية الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 8 - 12 أكتوبر المقبل، تحت مظلة حكومة الإمارات الذكية، والتي تحتضن 22 جهة حكومية اتحادية، تعرض أهم إنجازاتها في مجال تسخير التكنولوجيا في سبيل تسهيل تقديم الخدمات الحكومية، وإسعاد المتعاملين، بطريقة تكاملية، تعزز مبدأ الحكومة الواحدة والخدمات المميزة.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «إن الهيئة استكملت استعداداتها للمشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية، بصورة تعكس موقع الهيئة الريادي في قيادة عملية التحول الذكي وتعزيز أسلوب الحياة الذكي في الدولة، إضافة إلى ريادتها العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال المشروعات العملاقة المبتكرة التي تعتزم عرضها على الجمهور خلال أسبوع التقنية، وتعزيز المشروعات السابقة بإطلاق مراحل جديدة أكثر تطوراً».

وأوضح المنصوري: «إن السمعة المرموقة التي يتمتع بها أسبوع جيتكس للتقنية خلال دوراته المتعاقبة، تجعل منه منصة مهمة لإطلاق الأفكار والابتكارات المذهلة، وتبادل الأفكار مع مختلف الجهات، فضلاً عن عقد الاتفاقيات والشراكات مع الشركاء المحتملين، لافتاً إلى أن مشاركة الهيئة ستكون إضافة نوعية لأسبوع جيتكس كما كانت دائماً».