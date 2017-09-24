164% ارتفاع في عدد السجلات المسروقة أو المفقودة العام الماضي

دبي (الاتحاد)

كشفت شركة «جيمالتو» عن وقوع 918 حالة مسجلة لاختراق البيانات أدت إلى انتهاك 1.9 مليار سجل في جميع أنحاء العالم خلال النصف الأول من عام 2017. وأوضح مؤشر الشركة لاختراق البيانات، ارتفاع عدد السجلات المفقودة أو المسروقة أو المخترقة بنسبة 164% مقارنة مع الأشهر الستة الأخيرة من عام 2016. وحصدت أكبر 22 هجمة رقمية على نصيب الأسد من السجلات المخترقة مع أكثر من مليون سجل لكل هجمة. ومن الجدير بالذكر أن 59% من إجمالي حوادث الاختراق الـ 918 لم تفصح عن حصيلة السجلات التي تعرضت للانتهاك.

ويُعد مؤشر الاختراقات من «جيمالتو» قاعدة بيانات عالمية ترصد الهجمات الرقمية، وتقيس مدى شدتها من مختلف الأبعاد، بما في ذلك عدد السجلات المتأثرة، ونوعها، ومصدر الخرق، وكيفية استغلال البيانات المستخلصة، وإن كانت تلك البيانات مشفرة.

وعبر تعيين درجة لكل مستوى من الاختراق، يوفر المؤشر مقارنة مفصلة لتلك الانتهاكات، للتمييز بين الحالات المتوسطة الخطورة وتلك التي لها تأثيرات عميقة.

ووفقا للمؤشر، تعرض أكثر من 9 مليارات سجل بيانات للاختراق منذ عام 2013 وهي السنة التي بدأ فيها المؤشر تعقب الحالات التي يتم الإفصاح عنها علنياً. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017، تعرض أكثر من 10 ملايين سجل بيانات للاختراق يومياً، أو ما يقرب 120 كل ثانية، بما في ذلك البيانات الطبية وبطاقة الائتمان والبيانات المالية والمعلومات الشخصية. وما يدعو للقلق بشكل خاص هو كون أقل من 1% من البيانات المخترقة أو المسروقة أو المفقودة مشفرة كليا أو جزئيا لجعلها غير قابلة للقراءة من قبل الأطراف الخارجية، أي بانخفاض 4% عن النصف الأخير من 2016.