«جيتكس» شوبر يعرض أحدث الهواتف وأجهزة الحاسب الآلي

فهد الأميري (دبي)

أزاحت الشركات العالمية الستار عن أحدث الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي، في معرض جيتكس شوبر 2017، الذي انطلق أمس في مركز دبي التجاري العالمي، وأكد مسؤولون ومديرو تسويق في هذه الشركات أنهم يقدمون المنتجات الإلكترونية الاستثنائية، لأن المستهلكين يتوقعون مزيدا من الخدمات والابتكارات من الأجهزة التي يشترونها.

وافتتح أكبر حدث لتسوق الإلكترونيات والتقنيات الاستهلاكية في الشرق الأوسط صباح أمس، سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، يرافقه هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

وشهد المعرض تدفق الآلاف إلى قاعات زعبيل في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تعرض العلامات التجارية العالمية، وكبرى شركات تجزئة الإقليمية، أكثر من 35 ألف منتج تقني استهلاكي، بما في ذلك الهواتف الذكية، وأجهزة التلفزيون عالية الوضوح، وأجهزة الحاسوب المحمولة، والتقنيات القابلة للارتداء، والكاميرات وأنظمة الألعاب، وأجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وغيرها.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، إن جيتكس شوبر ظلّ لأكثر من عقدين «أحد أكثر الأحداث إثارة للاهتمام على أجندة فعاليات دبي السنوية، اصطحب خلالها أجيالاً من المستهلكين في مسيرة تقنية حافلة منذ انطلاقته، مضيفة أن «الزوار ينتظرون معرض جيتكس شوبر كل عام للحصول على أحدث المنتجات بأفضل الأسعار».