«التنظيم العقاري» تبدل واجهات المباني غير المقاومة للحرائق

دبي (الاتحاد)

بدأت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال ذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، عملية تبديل واجهات المباني غير المقاومة للحرائق، لاتخاذ إجراءات وقائية وحلول استباقية تقلل وقوع حوادث الحرائق في واجهات المباني.

وقال محمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول في إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري: «إن البدء بتنفيذ مشروع استبدال واجهات المباني غير المطابقة لاشتراطات السلامة، بما في ذلك مقاومة الحرائق، يدعم مساعينا الهادفة إلى تحقيق رؤية أراضي دبي، ويبرز مدى حرصها على رفع مستوى رضا المتعاملين، واتخاذ كل الحلول الاستباقية من قبل الإدارات المتخصصة في الدائرة للحفاظ على سلامتهم وتوفير الحماية لاستثماراتهم وممتلكاتهم».

وأضاف بن حماد، أن مثل هذه الخطوة تحافظ على سلامة القاطنين في المباني، وتساعد السكان على الاستقرار، في الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على الصورة الحضارية لمدينة دبي، والشهرة التي اكتسبتها كواحدة من أفضل الوجهات للعمل والاستثمار والزيارة والإقامة.

وباشرت المؤسسة بالفعل تلك الإجراءات مع عدد من الشركات، بما في ذلك مجموعة دبي للعقارات في المشاريع الكبرى التي طورتها المجموعة، ومنها مشروع أبراج إكزيكيوتيف، وبرج فيجن، ومشروع مباني «بي سكوير» بمنطقة الخليج التجاري.

يشار إلى أنه بناءً على متطلبات الأمن والسلامة والبيئة التي تفرضها بلدية دبي ودائرة الدفاع المدني، وتماشياً مع رؤية إمارة دبي، تمت المباشرة بهذا المشروع الحضاري الذي تتبناه مؤسسة التنظيم العقاري، ومن خلال هذا المشروع، يتم حث وتشجيع الملاك على تبديل واجهات المباني غير المقاومة للاشتعال، بالتعاون مع المطورين العقاريين.