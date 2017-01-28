«الوطنية للأعلاف» تضيف 3 خطوط إنتاج جديدة خلال 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

تستحوذ الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق، التابعة لمجموعة الإمارات للصناعات الغذائية، على 45% من إجمالي إنتاج الأعلاف المركبة في دولة الإمارات، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 600 ألف طن سنوياً، إذ يقدر الإنتاج المحلي بنحو 1.3 مليون طن سنوياً، بحسب ادوار حامض، مدير عام الشركة، والذي كشف عن تنفيذ خطط توسعية طموحة لمواجهة الطلب المتزايد على منتجات الأعلاف المركبة في أسواق الإمارات، تستهدف إضافة 3 خطوط إنتاج جديدة.

وقال حامض لـ «الاتحاد»، إن خطوط الإنتاج الجديدة ستبدأ الإنتاج خلال العام الجاري، لافتاً بأن الخط الأول سيقام في مصنع جبل علي بدبي بنهاية مارس المقبل، فيما سيبدأ خطي الإنتاج الثاني والثالث في مصنع أبوظبي قبل نهاية العام الجاري، منوهاً بأن خطوط الإنتاج الجديدة تستهدف زيادة حجم الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة بنحو 35%، مقارنة بالقدرة الإنتاجية الحالية.

وأضاف أن مبيعات الشركة الوطنية من الأعلاف المركبة تتجاوز حالياً 600 ألف طن سنوياً، لافتاً بأن ضخ الاستثمارات الجديدة يأتي في إطار حرص الشركة على المشاركة بفعالية في خطط الأمن الغذائي بالدولة مع خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي الوطنية.

وأكد أن الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق تأسست في أبوظبي عام 2001، وتمتلك حالياً مصنعين لإنتاج الأعلاف الحيوانية المركبة بطاقة إجمالية تصل إلى 600 ألف طن سنوياً، فيما تعد الشركة حالياً من أكبر شركات إنتاج وتوزيع الأعلاف الحيوانية في دولة الإمارات العربية المتحدة.