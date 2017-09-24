«تنمية المشاريع» بدبي تحتضن 30 من رواد الأعمال

دبي (الاتحاد)

‬تحتضن ‬مؤسسة ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬لتنمية ‬المشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة، ‬إحدى ‬مؤسسات ‬اقتصادية ‬دبي، ‬بالتعاون ‬مع ‬القرية ‬العالمية، ‬30 ‬من ‬رواد ‬الأعمال، ‬للمشاركة ‬ضمن ‬فعاليات ‬الموسم ‬الثاني ‬والعشرين ‬للقرية ‬العالمية ‬الذي ‬سينطلق ‬من ‬1 ‬نوفمبر ‬2017، ‬ويستمر ‬حتى ‬7 ‬أبريل ‬2018. ‬وتأتي ‬المبادرة ‬ضمن ‬خطط ‬المؤسسة ‬الهادفة ‬إلى ‬دعم ‬المشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة ‬بالتعاون ‬مع ‬شركائها، ‬وإتاحة ‬الفرص ‬أمام ‬الشباب ‬للانطلاق ‬بأعمالهم ‬وتطويرها ‬من ‬خلال ‬القرية ‬العالمية، ‬لتشكل ‬في ‬المستقبل ‬عاملاً ‬مساهماً ‬في ‬دعم ‬اقتصاد ‬دبي ‬ودولة ‬الإمارات ‬بشكل ‬عام.

وتوفر مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الموسم الثاني والعشرين من القرية العالمية مزايا تحفيزية وخصومات كبيرة، بحيث يقوم المشارك بدفع مبلغ رمزي نظير إيجار الموقع والكشك طيلة أيام القرية العالمية، لـنحو 30 مشروعاً من مختلف القطاعات. وقد خصصت المؤسسة بالتعاون مع القرية العالمية مواقع جديدة ومتميزة للأعضاء المشاركين، والتي من المتوقع أن تشهد إقبالا كبيراً من زوار الوجهة.

وقال سعيد المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «هدفنا في المؤسسة اختصار الوقت أمام رواد الأعمال من خلال إشراكهم في تجارب حية لعرض منتجاتهم والدخول في عالم الأعمال. ونحن فخورون بشراكتنا لأكثر من عقد مع القرية العالمية لأسباب عدة أبرزها: التوافد الكبير من الزوار الذي يقدر بالملايين ويتزايد في كل موسم، وتنوع الجنسيات الذين يمثلون مختلف ثقافات العالم تحت سقف واحد، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع الناشئة في تسويق منتجاتهم من خلال التعرف على الوضع العام للسوق».

وأشار المري إلى أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد قدمت دعما للأعضاء المشاركين في الدورات الماضية، إذ سعت القرية العالمية وبالتعاون مع المؤسسة إلى تقديم الدعم للأعضاء من خلال‏‭ ‬خصومات ‬كبيرة ‬على ‬إيجارات ‬المواقع ‬في ‬الموسم ‬الحالي، ‬وذلك ‬دعماً ‬لرواد ‬الأعمال ‬من ‬أبناء ‬الوطن ‬في ‬تأسيس ‬أعمالهم.

ونوه إلى أن الموسم الحالي سيركز على المشاريع الخاصة بقطاع الأغذية، حيث أظهرت الإحصاءات أن 80% من الطلبات المقدمة للمؤسسة بهدف المشاركة في القرية العالمية هي من ذوي الاختصاص في قطاع الأغذية، إلى جانب ذلك أشار استطلاع الرأي الذي أجرته المؤسسة أن معظم زوار القرية العالمية يقبلون على ركن المأكولات والمشروبات، وعليه ارتأت المؤسسة إلى فتح الباب أمام المشاريع الخاصة بقطاع الأغذية.

من جانبه، قال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للعمليات في القرية العالمية «نفخر باستدامة شراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ‬تستضيف ‬القرية ‬العالمية ‬في ‬كل ‬موسم ‬مجموعة ‬من ‬رواد ‬الأعمال ‬من ‬أصحاب ‬المشاريع ‬التجارية ‬من ‬أبناء ‬الإمارات ‬الطامحين ‬ليكونوا ‬روّاداً ‬في ‬إدارة ‬الأعمال ‬والمساهمة ‬في ‬التطور ‬الاقتصادي ‬الذي ‬تمتاز ‬به ‬دولتنا ‬الحبيبة، ‬نظراً ‬لما ‬تتميز ‬به ‬القرية ‬العالمية ‬من ‬قاعدة ‬جماهيرية ‬عالمية ‬ضخمة ‬بالإضافة ‬إلى ‬الاحتكاك ‬مع ‬عدد ‬كبير ‬من ‬الأعمال ‬الدولية ‬المختلفة»‬.

وتشترط مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة اشتراطات للمشاركين، حيث يجب أن يكون المشروع مملوكا ومدارا بالكامل من قبل مواطني دولة الإمارات.