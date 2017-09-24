%98 نسبة زيادة عدد النزلاء الروس في الشارقة خلال النصف الأول

دبي (الاتحاد)

قال خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إن السوق الروسي يُعد من كبرى الأسواق المصدرة للسياح إلى الإمارة، حيث سجلّت المنشآت الفندقية بالإمارة زيادة بنسبة أكثر من 98% في عدد النزلاء الروس خلال النصف الأول من العام، حيث وصل عددهم 106.693 نزيلاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016 التي سجلت 54.017 نزيلاً روسياً، وسجلت ليالي الإقامة للنزلاء الروس زيادة وصلت إلى 103% حيث وصل عددهم في المنشآت الفندقية بالإمارة إلى 446.437 ليلة مقارنة مع النصف الأول من عام 2016، والذي سجل 220.396 ليلة.

جاء ذلك، على هامش مشاركة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للعام الـ15 على التوالي في النسخة الـ23 من معرض موسكو الدولي للسياحة الترفيهية، خلال الفترة بين 19 و21 من سبتمبر الجاري في العاصمة الروسية، حيث اجتمع رواد صناعة السياحة في العالم على مدار 3 أيام في أرض المعارض.

وقال المدفع إن الهيئة تحرص على المشاركة في هذا المعرض في كل عام نظراً لأهميته الكبيرة على صعيد الترويج لإمارة الشارقة كوجهة سياحية مفضلة للسياح الدوليين على وجه العموم والروس على وجه الخصوص. وذلك في سياق استراتيجية شاملة للتوسع في الأسواق الجديدة وتعزيز الوجود بالأسواق القائمة الحالية.

وقد أصبح المعرض منصة عالمية للقاء كبار صناعة السفر والسياحة في العالم، حيث شاركت 674 شركة ومؤسسة في المعرض على مساحة تصل إلى 14.500 متر مربع احتضنت أجنحة 64 دولة من شتى أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 130 فعالية فرعية تضمنها المعرض، ما من شأنه مد المزيد من جسور التواصل بين المشاركين وتعميق النتائج المرجوة من هذه التظاهرة الاقتصادية السياحية العالمية.