«ديوا» ومطارات دبي تبرمان مذكرة تفاهم لدعم أهداف مبادرة دبي الذكية

دبي (الاتحاد)
أبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» مذكرة تفاهم مع مؤسسة مطارات دبي لتوسيع نطاق العمل المشترك لدعم لمبادرة «دبي الذكية»، في المواقع التابعة لمؤسسة مطارات دبي.
وتشمل مبادرات «ديوا»، «شمس دبي» لتشجيع المتعاملين على تركيب ألواح كهروضوئية فوق سطوح المباني لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وربط النظام الشمسي بشبكة الهيئة، ومبادرة التطبيقات الذكية من خلال عدادات وشبكات ذكية، لترشيد الاستهلاك وإعادة التوصيل الفوري للتيار الكهربائي، ومراقبة تفاصيل الاستهلاك بشكل دقيق ولحظي، ومبادرة الشاحن الأخضر لإنشاء البنية التحتية ومحطات شحن السيارات الكهربائية.
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وتابع الطاير: «كما تم ربط 200 ألف عداد ذكي، وسيكون لدينا بحلول عام 2020 أكثر من مليون و200 ألف عداد ذكي، لتحل محل العدادات الميكانيكية والكهروميكانيكية في دبي. أما بالنسبة للمبادرة الثالثة فقد تم الانتهاء من تركيب 100 محطة شحن كهربائية بنجاح في مواقع مختلفة في دبي في نهاية عام 2015 بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويأتي هذا التعاون في إطار خطة الهيئة لمضاعفة العدد ليصل إلى 200 محطة في 2018».
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من جانبه، قال بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: «في إطار الأهداف طويلة المدى لصناعة الطيران عموماً، تتمثل رؤية مؤسسة مطارات دبي في تحقيق نمو محايد للكربون، ويمثل هذا التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف».
وأضاف: «تسعى مؤسسة مطارات دبي باستمرار إلى الاستفادة من الأفكار المبتكرة، والتقنيات الجديدة الهادفة إلى الحد من تأثيراتنا البيئية، في ظل استراتيجية بيئية متكاملة، تدعم رؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021، وأهداف المجلس الأعلى للطاقة في دبي بتحقيق خفض في استهلاك الكهرباء بنسبة 20% في جميع المباني الحكومية بحلول عام 2020».