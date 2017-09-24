«ديوا» ومطارات دبي تبرمان مذكرة تفاهم لدعم أهداف مبادرة دبي الذكية

دبي (الاتحاد)

أبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» مذكرة تفاهم مع مؤسسة مطارات دبي لتوسيع نطاق العمل المشترك لدعم لمبادرة «دبي الذكية»، في المواقع التابعة لمؤسسة مطارات دبي.

وتشمل مبادرات «ديوا»، «شمس دبي» لتشجيع المتعاملين على تركيب ألواح كهروضوئية فوق سطوح المباني لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وربط النظام الشمسي بشبكة الهيئة، ومبادرة التطبيقات الذكية من خلال عدادات وشبكات ذكية، لترشيد الاستهلاك وإعادة التوصيل الفوري للتيار الكهربائي، ومراقبة تفاصيل الاستهلاك بشكل دقيق ولحظي، ومبادرة الشاحن الأخضر لإنشاء البنية التحتية ومحطات شحن السيارات الكهربائية.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«ديوا»: «أنجزنا حتى الآن ربط شبكة الهيئة بـ439 نظاماً شمسياً على سطوح المباني في دبي، تضم مباني سكنية وأخرى تجارية، وبقدرة إجمالية تصل إلى نحو 17.6 ميجاوات، ونعمل على مضاعفة الرقم وصولاً إلى كل مباني الإمارة بحدود 2030. ويعد مشروع تركيب الألواح الكهروضوئية فوق سطح مبنى الموظفين في مطار آل مكتوم الدولي في دبي ورلد سنترال، أول مشروع يتم إنجازه ضمن مبادرة شمس دبي، بقدرة إنتاجية تبلغ 30 كيلووات في ساعات الذروة، وكذلك مشروع تركيب الألواح الكهروضوئية في مبنى «الكونكورس دي» بمطار دبي الدولي».

وتابع الطاير: «كما تم ربط 200 ألف عداد ذكي، وسيكون لدينا بحلول عام 2020 أكثر من مليون و200 ألف عداد ذكي، لتحل محل العدادات الميكانيكية والكهروميكانيكية في دبي. أما بالنسبة للمبادرة الثالثة فقد تم الانتهاء من تركيب 100 محطة شحن كهربائية بنجاح في مواقع مختلفة في دبي في نهاية عام 2015 بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويأتي هذا التعاون في إطار خطة الهيئة لمضاعفة العدد ليصل إلى 200 محطة في 2018».

وأضاف الطاير: «تأتي المبادرات الذكية الثلاث ضمن جهود الهيئة في مجال التحول الذكي وفق استراتيجية واضحة تواكب أحدث التقنيات وآخر التطورات، وكانت قد نجحت الهيئة في تحويل كل خدماتها إلى خدمات ذكية خلال عام على إطلاق مبادرة الحكومة الذكية، وتوفير خدمات ذكية آنية وسلسة تمكن المتعاملين من إنهاء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الهيئة لإسعاد المتعاملين، بما يوفر وقتهم وجهدهم ويحقق سعادتهم، تحقيقاً لرؤيتنا في أن نكون مؤسسة مستدامة مبتكِرة على مستوى عالمي».

من جانبه، قال بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: «في إطار الأهداف طويلة المدى لصناعة الطيران عموماً، تتمثل رؤية مؤسسة مطارات دبي في تحقيق نمو محايد للكربون، ويمثل هذا التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف».

وأضاف: «تسعى مؤسسة مطارات دبي باستمرار إلى الاستفادة من الأفكار المبتكرة، والتقنيات الجديدة الهادفة إلى الحد من تأثيراتنا البيئية، في ظل استراتيجية بيئية متكاملة، تدعم رؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021، وأهداف المجلس الأعلى للطاقة في دبي بتحقيق خفض في استهلاك الكهرباء بنسبة 20% في جميع المباني الحكومية بحلول عام 2020».