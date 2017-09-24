«دافزا» تمنح متعامليها تراخيص مزدوجة لمزاولة أعمالهم في دبي

دبي (الاتحاد)
وقعت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، اتفاقية تعاون مع «اقتصادية دبي» تقضي بمنح شركاتها تراخيص مزدوجة لمزاولة أعمالهم في مختلف أنحاء إمارة دبي. وتأتي هذه الاتفاقية في نطاق دعم الجهتين المستمر لجهود حكومة دبي الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومتكامل قائم على الاستثمار والابتكار والمعرفة.
وقام الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام «دافزا»، وسامي ضاعن القمزي، مدير عام «اقتصادية دبي»، بتوقيع الاتفاقية التي تهدف إلى ترسيخ التعاون المشترك بين الطرفين بشأن المبادرات في ما يخص جوانب الدعم الاقتصادي للخدمات الرئيسية في دافزا، وفي كل ما يخدم المصلحة المشتركة والأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين.
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وقال الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام دافزا: «تأتي اتفاقية التعاون هذه استكمالاً لدور دافزا الريادي في تحسين تجربة المستثمرين الأجانب بالمنطقة الحرة وتشجيع أفضل الممارسات والخدمات التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم التنموية في المنطقة ما سينعكس إيجاباً على مساهمتهم الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية المباشرة لإمارة دبي، وكما أن المذكرة جاءت عملاً باستراتيجية دافزا 2017-2021 التي تهدف لمواءمة التطلعات الاقتصادية والوطنية، والأهداف الاستراتيجية الطموحة لحكومة دبي. ونحن كلنا ثقة إضافة الفاعلة التي ستقدمها اتفاقية الترخيص الجديدة هذه، إلى اقتصاد دبي ودولة الإمارات وأثرها المباشر على رضا وتجربة متعاملين المنطقة الحرة».
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وأكد القمزي: «تعتمد اقتصادية دبي نهج التطوير المستمر لبيئة الأعمال ومواكبة البنية التحتية العالية الجودة لتضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة، والعمل الدؤوب لتحقيق رؤية أن تكون دبي المكان المفضل للعيش والعمل والسياحة، ومدينة ذكية ومستدامة».
واختتمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بجولة تعريفية للوفد القادم من «اقتصادية دبي» لمجمع دافزا سكوير ومرافقه الحديثة كمركز الأعمال والمسرح الجديد المزودين بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة التي من شأنها إضفاء تجربة نوعية جديدة للمستثمرين في المنطقة الحرة.