2.7 مليـار دولار حجم التبـادل التجــاري بين الإمارات والبرازيل في 2016

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت التجارة الخارجية غير النفطي بين الإمارات والبرازيل نحو 2.7 مليار دولار خلال 2016. وتصدرت الثروة الحيوانية قائمة الصادرات والواردات بين البلدين إلى جانب الحديد والألومنيوم ومشغولات الذهب والمعادن الثمينة، فضلا عن ألواح ومعدات كهربائية، جاء ذلك خلال تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مراجعة السياسة التجارية مع البرازيل.

تباطؤ النمو

وأورد التقرير أن الاقتصاد المحلي للبرازيل عانى تباطؤا في معدلات النمو عامي 2015 و2016 لتضرره من أسوأ حالة ركود في تاريخه أصابته خلال عام 2014. إذ انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي من 3% عام 2013 إلى 0.9% عام 2014، نتيجة لتحديات داخلية قوضت ثقة المستثمرين، ما صاحبه ارتفاع حاد في التضخم ليصل إلى 8.7% عام 2016، وأيضا في البطالة التي بلغت 11.3% في العام نفسه.

وتابع التقرير أن البرازيل تولت تنفيذ مبادرات للإصلاح التجاري، بينها، تيسير التجارة ومكافحة الإغراق والحوافز التجارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنشيط قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والبنية التحتية للنقل، واتخذت تدابير نقدية لاحتواء التضخم. وأفاد التقرير بأنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد البرازيلي انتعاشا تدريجيا العام الجاري، بنسبة نمو ضعيفة قد تستمر لفترة طويلة.