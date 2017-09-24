«أبوظبي للتنمية» يمول تطوير شبكة كهرباء جزر القمر

أبوظبي (الاتحاد)

وقع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تفاهم مع حكومة جزر القمر لتمويل مشروع تطوير شبكة الكهرباء من خلال منحة مقدمة من حكومة أبوظبي بقيمة 40 مليون درهم، لتعزيز قدرة الدولة لتوفير 11 ميجاوات من الطاقة الكهربائية. ووقع الاتفاقية محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ومعالي سيد علي سيد شيخان وزير المالية والميزانية في جزر القمر في مقر الصندوق بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

ويهدف المشروع إلى دعم اقتصاد جزر القمر من خلال إنشاء شبكة كهربائية متطورة تعمل على رفع كفاءة إنتاج الطاقة وتعزز من قدرتها على دعم قطاعات اقتصادية متنوعة والتغلب على أبرز التحديات التنموية في هذا المجال.

وقال محمد سيف السويدي إن دولة الإمارات العربية المتحدة ترتبط بعلاقات وطيدة مع جزر القمر، مشيراً إلى أن المنحة المقدمة من حكومة أبوظبي جاءت بناءً على توجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك في إطار مساعدة حكومة جزر القمر على تحقيق أهدافها التنموية.

وأضاف، أن صندوق أبوظبي للتنمية يضع في مقدمة أولوياته مساعدة الدول النامية على تجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها من خلال تمويل مشاريع حيوية تساهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية، وأكد أن محدودية إمدادات الطاقة الكهربائية تعد من معوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية بشكل عام. وأشار إلى أن المنحة التي خصصتها حكومة أبوظبي لدعم قطاع الكهرباء ستعمل على تحسين إمدادات الكهرباء في جزر القمر وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للسكان فيها، حيث إن وجود إمدادات كافية من الطاقة يسهم بشكل مباشر في تحفيز التنمية الاقتصادية، وتنشيط الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية على المدى البعيد.

من جانبه، ثمن معالي سيد علي سيد شيخان، دور دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة في دعمها المستمر لجزر القمر لتمكينها من النهوض بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيداً بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين في كل النواحي.

وقال إن دولة الإمارات وقفت إلى جانب جزر القمر وساهمت في تحقيق أهدافها التنموية، لافتاً إلى أن المنحة الموقعة اليوم مع صندوق أبوظبي للتنمية ستعمل على مساعدة جزر القمر في توفير إمدادات الطاقة، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد. يذكر أن نشاط الصندوق في جزر القمر يعود لعام 1979 حيث مول خلالها 5 مشاريع تنموية بقيمة إجمالية بلغت 69 مليون درهم.