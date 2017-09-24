اقتصاد أبوظبي ينطلق إلى آفاق جديدة.. واستراتيجية التنويع تتجاوز تقلبات النفط

سيد الحجار (أبوظبي)

يحقق اقتصاد إمارة أبوظبي تطورات إيجابية ملحوظة استنادا إلى استراتيجية قوية، تقوم على تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما يعزز خطط التنمية المستدامة، في ظل الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، والتحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.

وقال مسؤولون وخبراء اقتصاديون لـ «الاتحاد»، إن تحسن أداء العديد من القطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي مثل المصارف والسياحة والعقارات والتجارة الخارجية والصناعة والأعمال، يعكس قوة اقتصاد الإمارة، ونجاح الجهود المبذولة لتحويل التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية إلى فرصة لتعميق التنوع في هيكل الاقتصاد.

وأشاروا إلى أهمية تجربة أبوظبي في دمج الكيانات الكبري، مثل شركتي الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» ومبادلة للتنمية «مبادلة»، وكذلك دمج بنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول»، فضلا عن اندماج عدد من الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ما يسهم في خلق كيانات اقتصادية كبرى، قادرة على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.

أعلنت وكالة موديز لخدمات المستثمرين مؤخرا تعديل نظرتها المستقبلية لحكومة أبوظبي إلى درجة «مستقرة» وتأكيد التصنيف الائتماني للإمارة عند مستوى Aa2، مشيدة بالإجراءات التي قامت بها الإمارة للتعامل مع تحديات أسعار النفط.