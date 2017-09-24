«المنتدى المالي العالمي» يستكشف الفرص في الأسواق الناشئة

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي المالي العالمي أمس عن القائمة الأولية للمتحدثين المشاركين في الدورة الأولى من المنتدى المالي العالمي الذي ينظمه المركز 14 نوفمبر المقبل تحت شعار «التأقلم مع الواقع الجديد». ويُفتتح المنتدى بكلمة ترحيبية يلقيها عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، في حين يدير جلساته متحدثون رفيعو المستوى، ومن بينهم بيل وينترز، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك ستاندرد تشارترد؛ حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وعارف نقفي، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة أبراج». ويوفر هذا الحدث للحضور منصة فريدة لبحث ومناقشة أبرز التحديات والفرص التي تنطوي عليها الأسواق الناشئة في الوقت الحاضر.

ومن خلال سلسلة من المحاضرات وجلسات النقاش المستفيضة والنقاشات الجانبية، سيستكشف المتحدثون خلال المنتدى 3 محاور وهي- عولمة قطاع التمويل الخليجي، والأسواق الناشئة، ومستقبل صناعة التمويل.