إعلان قائمة المتحدثين في قمة التكنولوجيا المالية

أبوظبي (الاتحاد)

كشف سوق أبوظبي العالمي عن قائمة أبرز المشاركين والمتحدثين في فعاليات وجلسات «قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية» التي يستضيفها السوق يومي 22 و23 أكتوبر القادم، لتوفير منصة شاملة للمؤسسات المالية، والشركات الناشئة، والمشاركين في التكنولوجيا المالية، والمستثمرين، والهيئات التنظيمية ومجتمع الأعمال بشكل عام، لتشارك المعرفة، وبناء العلاقات، وتبادل الخبرات والرؤى حول تطورات وتطبيقات التكنولوجيا المالية في أبوظبي، والمنطقة والعالم.

ويتحدث في القمة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في القطاع المالي من أبرزهم، وفادي غندور، الرئيس التنفيذي لشركة «ومضة كابيتال»، وإليزابيث لوملي، المتحدثة العالمية في شؤون التكنولوجيا المالية، وأمبارين موسى، مؤسس الموقع الإلكتروني «سوق المال»، وكليف كوك، المدير الإداري لشركة «آر 3»، وماتيو ريزي، المستثمر في قطاع التكنولوجيا المالية ومجموعة أخرى من المتحدثين والخبراء والرواد في قطاع الأعمال والخدمات المالية.

ويشارك فادي غندور، الرئيس التنفيذي لشركة «ومضة كابيتال»، كمتحدث في جلسة بعنوان «تحويل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمركز دولي للابتكار».وهو المؤسس لشركة «أرامكس»، أحد أكبر شركات النقل والحلول اللوجستية في المنطقة، وأول شركة عربية مدرجة في بورصة «نازداك» الأميركية، والشريك المؤسس لشركة «مينا فينتشر انفستمنت»، الصندوق المتخصص في تقديم رأس المال التأسيسي للمشاريع الناشئة، كما يعد شخصية صاحبة العديد من الخبرات المتراكمة التي سيتشاركها مع زملائه في الجلسة أمام الحضور في القمة.

وتشارك إليزابيث لوملي، المتحدثة العالمية في شؤون التكنولوجيا المالية، في جلسة حوار بمشاركة متحدثين عالميين بعنوان «المجتمعات النامية: التطورات العالمية للتكنولوجيا المالية»، تتناول كيفية دعم نمو وازدهار المجتمعات التي تعزز الابتكار في التكنولوجيا المالية.

وتُعرف لومي بكونها «الأم الروحية» للتكنولوجيا المالية، حيث قضت أكثر من 20 عاماً في العمل المتواصل ضمن مجالات مختلفة ذات صلة بالتكنولوجيا المالية.