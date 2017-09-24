أبوظبي (الاتحاد)

شهد مقر هيئة الأوراق المالية والسلع، إطلاق استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي، وذلك بحضور د.عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، وعبد الله العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وحسن السركال الرئيس التنفيذي للعمليات بسوق دبي المالي، وسيف صياح المنصوري رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إضافة لممثلين آخرين عن كل من الجهات الأربع المشاركة بالاجتماع.وبارك معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، إطلاق الاستراتيجية، التي تم إعدادها برعاية معاليه، ونوه إلى أنه تم بحثها باستفاضة في مجلس إدارة الهيئة واعتمادها من قبل المجلس مع وضع خارطة طريق لتنفيذها وفق منهجية مدروسة وتحديد مخصصات مالية كافية تضمن توفير الاعتمادات اللازمة لكل مرحلة من مراحل خطة العمل، وأنه جاري تشكيل فرق العمل وتقاسم المخصصات بعد التواصل والتنسيق مع السوقين الماليين ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.

وأكد المنصوري أن تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي، تعزيز لقدرة الأسواق المالية بالدولة على جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب للاكتتاب في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وكذلك تداولها بيعا وشراء.

وتصب المبادرة في إطار الجهود الرامية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير تطبيقات الاقتصاد الإسلامي وجعل دولة الإمارات مركزاً مالياً له.

وتم خلال الاجتماع بين ممثلي الجهات الأربع، استعراض الإطار العام للاستراتيجية والمحاور التفصيلية لها، ودور كل من «الهيئة» والسوقين الماليين في تنفيذها، ونقاط القوة وفرص التطوير ومعالجة التحديات.