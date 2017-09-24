موانئ أبوظبي تدشن عمليات «مرافئ الفجيرة» رسمياً

السيد حسن (الفجيرة)

افتتحت موانئ أبوظبي أمس رسمياً عمليات تشغيل مرافئ الفجيرة في الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام بتدشين عمليات مرافئ الفجيرة الشيخ صالح بن محمد الشرقي - رئيس مجلس إدارة ميناء الفجيرة، والكابتن محمد جمعة الشامسي - الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، وذلك في احتفال خاص أقيم في فندق نوفوتيل الفجيرة شهد حضور عدد من المسؤولين من المؤسسات الحكومية والجهات ذات الصلة إضافة إلى العملاء.

ويأتي تدشين عمليات مرافئ الفجيرة في أعقاب اتفاقية امتياز لمدة 35 عاماً، حيث قامت موانئ أبوظبي بتوقيع الاتفاقية مع ميناء الفجيرة قبل ثلاثة أشهر.

وتنص الاتفاقية على منح موانئ أبوظبي الحقوق الحصرية لتطوير البنية التحتية والفوقية للميناء، وإدارة عمليات شحن الحاويات والبضائع العامة والمدحرجة والسفن السياحية.