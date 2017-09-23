الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري الـ 15 لحوار التعاون الآسيوي

نيويورك (وام)

اختتمت في نيويورك أمس أعمال الاجتماع الوزاري لمنتدى حوار التعاون الآسيوي /ACD/ الذي عقد على هامش اجتماع الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة وزراء خارجية ورؤساء وفود 34 دولة عضواً في المنتدى.

وبصفتها دولة الرئاسة لهذه الدورة، شاركت دولة الإمارات بوفد رسمي برئاسة سعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، وعضوية عدد من كبار المسؤولين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقال الجرمن في كلمته الافتتاحية إن هذا الاجتماع يأتي ضمن إطار التزام دولة الإمارات بتفعيل دور هذا التجمع الآسيوي، مشيداً بالدور الذي يقوم به حوار التعاون الآسيوي كمنصة مهمة في قارة آسيا لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية.

كما أكد مخرجات الاجتماع الوزاري الـ 15 لحوار التعاون الآسيوي الذي أقيم في العاصمة أبوظبي تحت عنوان «أبوظبي عاصمة الطاقة المستدامة» يومي 16 و17 يناير 2017 والمتمثلة بـ «إعلان أبوظبي» و«خطة عمل الطاقة من أجل التنمية المستدامة»، مشيراً إلى أن المخرجات تأتي ضمن إطار التزام دولة الإمارات والدول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، إضافة إلى العمل على تحويل رؤية الشعوب المشتركة للتنمية الدولية إلى جهودٍ ملموسة عبر تنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة الـ17 وتحقيق غاياتها ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد الجرمن أن دولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً لقطاع الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، كما لفت إلى أن نجاح الإمارات في الفوز باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2020 وفق شعاره الرئيسي المتمثل في «تواصل العقول، وصنع المستقبل»، يؤكد إدراكنا في دولة الإمارات بأن الوصول إلى حلول مستدامة للمشكلات العالمية، يتطلب تفهم مختلف الثقافات وتعاون الدول والمناطق المختلفة، حيث يأتي مفهوم إكسبو 2020 تجسيداً لعالمنا الحديث الذي يسوده الترابط والتواصل أكثر من أي وقت مضى.

وفي نهاية كلمته، أكد الجرمن أن دولة الإمارات تؤمن بأن رؤية حوار التعاون الآسيوي 2030، تسهم في الحوار الشامل بين الدول بشأن أهم القضايا والاتجاهات المطروحة على الأجندة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

تجدر الإشارة إلى أن حوار التعاون الآسيوي تأسس في عام 2002 بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء الـ 34 وزيادة الأفضلية التنافسية لقارة آسيا من خلال الحوار والمشاريع المشتركة.