صدارة «عنابية» بـ «رأسية مغربية»

علي معالي، ومراد المصري (دبي)

لم تخلو مباراة النصر مع الوحدة من الأهداف، مثلما جرت العادة في المواسم الماضية، حيث تفوق «العنابي» على «العميد» بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت ليلة أمس على استاد زعبيل في الجولة الثانية بدوري الخليج العربي، ليرفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط منفرداً بصدارة الترتيب مؤقتاً وبقي النصر عند نقطة واحدة.

وجاء فوز الوحدة مثيراً وبطلقة قاتلة من المغربي مراد باتنا الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليرفع «العنابي» حصيلته إلى دزينة من الانتصارات «12 فوزاً» على «العميد» في 19 مباراة جمعتهما في عهد الاحتراف.

وفي آخر 5 مباريات جمعت بينهما في مختلف المسابقات بلغت الحصيلة 16 هدفاً، وسط غلبة أكبر للوحدة الذي حقق الفوز 4 مرات في هذه المباريات منها نتائج كبيرة، بلغت 3-صفر مرتين و5-1 وهدفاً دون رد، قبل أن يفوز أمس 2-1، فيما تفوق النصر مرة واحدة بثلاثية.

وأكد الوحدة تفوقه على منافسه بعدما تغلب عليه في نهائي كأس رئيس الدولة في ختام الموسم الماضي بقيادة المكسيكي أجيري، ليعود هذه المرة ويتفوق بقيادة الروماني ريجيكامب الذي أذاق الإيطالي برانديللي الخسارة الأولى له مع «العميد»، والتي جاءت في أول ظهور للفريق في الدوري على ملعب «زعبيل».

وأفسد «العنابي» على لاعبه السابق محمود خميس احتفاله بالوصول إلى المباراة رقم 160 في دوري المحترفين بهذه الخسارة، علماً أن اللاعب بدأ مسيرته من الوحدة قبل الانضمام إلى النصر.

وتقدم الوحدة بهدف سجله محمد الشحي الذي تابع كرة ارتدت بين أكثر من لاعب من النصر وسط شكوك بوجود الأرجنتيني تيجالي في موقف تسلل، لكن الشحي لم يتردد في إيداعها داخل المرمي في الدقيقة العاشرة.

وأدرك البرازيلي مارسيلو سيرينو التعادل من رأسية حينما استقبل كرة عرضية من الياسي في الدقيقة 83. وفي الوقت القاتل وبالتحديد في الدقيقة 92 خطف المغربي مراد بانتا هدف الفوز بضربة رأسية رائعة.