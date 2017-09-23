«الدار» ترسي 9 عقود بقيمة 5.4 مليار درهم خلال 18 شهراً

سيد الحجار (أبوظبي)

أرست شركة الدار العقارية منذ مطلع 2016، وحتى منتصف العام الحالي، 9 عقود تصل قيمتها إلى 5.4 مليار درهم، تتضمن أعمالاً إنشائية في 7 مشاريع عقارية هي «ياس إيكرز» و«وست ياس» و«مايان» في جزيرة ياس، إضافة إلى مشروعي «جزيرة الناريل» بالبطين و«المريف» في مدينة خليفة، بجانب مشروع «شمس ميرا» في جزيرة الريم، و«توسعة الجيمي مول» بالعين.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير في الشركة، لـ«الاتحاد»، إن النصف الأول من العام الحالي شهد ترسية «الدار» عقوداً إنشائية بقيمة 2.2 مليار درهم لمشروعي «ياس إيكرز» و«مايان»، مشيراً إلى ترسية العقد الرئيس لتطوير «مايان» في جزيرة ياس، على شركة «غنتوت للمقاولات العامة» بقيمة 500 مليون درهم خلال شهر أبريل الماضي، وذلك لإنشاء 5 أبراج، تتكون من 11 طابقاً، وتضم 512 وحدة سكنية، 19 منها عبارة عن فلل فاخرة.