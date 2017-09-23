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دمج الترفيه والثقافة والبيئة والأعمال في تجربة زوار الإمارة

«اللوفر» يعزز تكامل المنتجات السياحية في جزر أبوظبي
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تاريخ النشر: السبت 23 سبتمبر 2017

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد خبراء ومسؤولون في القطاع السياحي في أبوظبي أن افتتاح متحف اللوفر أبوظبي 11 نوفمبر المقبل سيكمل سلسلة المنتجات السياحية التي تقدمها جزر «السعديات» و«ياس» و«صير بني ياس»، لتجمع الترفيه والثقافة والبيئة والأعمال في آن واحد، وتكون وجهة مثالية للسياح وزوار الإمارة.

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال: «يعد متحف اللوفر أبوظبي إضافة فريدة من نوعها لمحفظة أبوظبي من الوجهات السياحية المميزة، والتي من شأنها أن تعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للسياحة».

وأضاف الزعابي «يأتي هذا المعلم الجديد مكمّلاً لجهود ميرال والجهات الفاعلة الأخرى في أبوظبي التي تعمل جنباً إلى جنب لتطوير مستقبل السياحة في الإمارة، والعمل على تقديم تجارب سياحية متكاملة وفريدة لجميع الزوار من مختلف أنحاء العالم».

وقال ناصر النويس رئيس مجلس إدارة «روتانا للفنادق»، إن افتتاح اللوفر أبوظبي نوفمبر المقبل سيعزز من تكامل المنتجات السياحية في جزيرتي السعديات وياس.

وأوضح النويس أن الجزيرتين ستكملان بعضهما البعض من خلال قربهما، إضافة إلى توافر المقومات السياحية المتميزة التي تجذب السياح من مختلف دول العالم، فجزيرة ياس لديها الفنادق والمرافق السياحية الترفيهية والرياضية في حين تقدم جزيرة السعديات السياحة الثقافية بمفهوم جديد متميز خلاف متحف اللوفر والمتاحف التي ستنجز مستقبلا. ... المزيد
     
 

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