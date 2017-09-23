«اللوفر» يعزز تكامل المنتجات السياحية في جزر أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد خبراء ومسؤولون في القطاع السياحي في أبوظبي أن افتتاح متحف اللوفر أبوظبي 11 نوفمبر المقبل سيكمل سلسلة المنتجات السياحية التي تقدمها جزر «السعديات» و«ياس» و«صير بني ياس»، لتجمع الترفيه والثقافة والبيئة والأعمال في آن واحد، وتكون وجهة مثالية للسياح وزوار الإمارة.

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال: «يعد متحف اللوفر أبوظبي إضافة فريدة من نوعها لمحفظة أبوظبي من الوجهات السياحية المميزة، والتي من شأنها أن تعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للسياحة».

وأضاف الزعابي «يأتي هذا المعلم الجديد مكمّلاً لجهود ميرال والجهات الفاعلة الأخرى في أبوظبي التي تعمل جنباً إلى جنب لتطوير مستقبل السياحة في الإمارة، والعمل على تقديم تجارب سياحية متكاملة وفريدة لجميع الزوار من مختلف أنحاء العالم».

وقال ناصر النويس رئيس مجلس إدارة «روتانا للفنادق»، إن افتتاح اللوفر أبوظبي نوفمبر المقبل سيعزز من تكامل المنتجات السياحية في جزيرتي السعديات وياس.