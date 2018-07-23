فرقة العوايد الإماراتية تقدم عروضها في مهرجان جرش



تاريخ النشر: الثلاثاء 24 يوليو 2018 محمد عريقات (عمّان) أحيت فرقة العوايد الإماراتية عروضاً من التراث الإماراتي وفنونه الشعبية المتنوعة ضمت لوحات «الرزيف»، و«اليولة» بقيادة الشاعر الإماراتي محمد اليرواني الشحي ضمن فعاليات «مهرجان جرش للثقافة والفنون». وتضمنت الأغاني التي قدمتها الفرقة معاني الشجاعة والبطولة والانتماء والشرف والدفاع عن الوطن، وكذلك أغاني الحب والوجدانيات. وأكد المدير التنفيذي للمهرجان محمد أبو سماقة، أن هذه المشاركة مع هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام تأتي عقب اتفاقية أبرمتها الجهتان شملت بنودها على تدعيم الشراكة في المجالات الثقافية والتدريبية والبحثية والعلمية والتطويرية. من جهته، أكد مدير عام الهيئة حمدان كرم الكعبي، أن هذه المشاركة تعكس العلاقات الثقافية المميزة بين دولة الإمارات والأردن.