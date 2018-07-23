دلالات «العمى» وعالميته في «الملتقى الأدبي»

فاطمة عطفة (أبوظبي)
ناقشت مؤسسة «الملتقى الأدبي» رواية «العمى» للكاتب البرتغالي جوزيه ساراماغو التي صدرت عام 1995 والفيلم المأخوذ عن الرواية الذي يسرد قصة انتشار وباء العمى الذي أصاب معظم السكان في المدينة، ما أدى إلى انتشار الفوضى وتفكك المجتمع بشكل مريع.
وأشارت أسماء صديق المطوع بعد مشاهدة الفيلم إلى أنه يحمل الكثير من التساؤلات الوجودية، وهو يعبر عن الذات والخوف من المجهول وفقدان بصيرتنا قبل البصر، إنه يطرح فكرة كيف لنا أن نعيش في عالم نفقد فيه البصيرة في كثير من الأمور حولنا، وهذا ما أوضحته الرواية، كما أوضحه الفيلم المستوحى منها، وخاصة أن الكاتب جعل جميع الشخوص من دون أسماء.
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