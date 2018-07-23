10 أفلام طويلة و14 فيلماً قصيراً تتنافس بمهرجان وهران الجزائري

مختار بوروينة (الجزائر)

تتنافس 10 أفلام طويلة و14 فيلماً قصيراً إضافة إلى 14 فيلماً وثائقياً على جوائز «الوهر الذهبي»، خلال الطبعة الـ11 لمهرجان وهران الدولي للفيلم من 25 إلى 31 يوليو الجاري.وأبرز رئيس المهرجان، إبراهيم صديقي، عند تقديم البرنامج العام أنه تم اختيار 10 أفلام من أصل 360 فيلماً تقدمت إلى مسابقة المهرجان، منها فيلمان يمثلان الجزائر وهي «لم نكن أبطالاً» للمخرج نصر الدين حنيفي و«إلى أخر الزمان» للمخرجة ياسمين شويخ. كما تم اختيار ثمانية أفلام من مختلف الدول العربية هي «كيليكيس.. دوار البوم» للمخرج المغربي عز العرب العلوي لمحرازي، و«رجل وثلاثة أيام» للمخرج السوري جود سعيد، و«فوتوكوبي» للمخرج المصري تامر عشري، و«تونس بالليل» للمخرج التونسي ألياس بكاري، و«عاشق عموري» للمخرج الإماراتي عامر سالمين المري، و«اللاحلة» للمخرج العراقي محمد الدراجي، و«نور» للمخرج اللبناني خليل زعرور، وأخيرا فيلم «واجب» للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر.

وقد تم اختيار المخرج الجزائري مرزاق علواش لرئاسة لجنة الأفلام الطويلة، والسينمائية اللبنانية تقلا شمعون كرئيسة للجنة الأفلام القصيرة، والمخرج والكاتب العراقي قاسم حول صدوم لرئاسة لجنة الأفلام الوثائقية.

وسيتم تكريم اسمين اثنين هما نجمة السينما المصرية الراحلة شادية، والمخرج الجزائري صاحب رائعة «نهلة» فاروق بولوفة الذي رحل أبريل الماضي.